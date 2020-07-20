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Araç muayene ücretlerine, Ulaştırma Bakanı el atmalı!

Araç muayene ücretlerine, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu olaya el atmalı!
 20 Temmuz 2020 16:26
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Araç muayene ücretlerine, Ulaştırma Bakanı el atmalı!

Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK'te araç muayene ücretlerinin 420 TL olması vatandaşları tepkisini çekti

Araçlarını muayene ettirmek isteyen vatandaşlar yetkili araç muayene istasyonu TÜVTÜRK'e tepki gösterdi. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar "Onarım, tamirat yok. Paranın kazanılması bu kadar kolay mı? Kredi kartı geçmiyor, peşin para alınıyor. Hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

BİR TEPKİ DE AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ'NDEN

Ak Parti eski Milletvekili Metin Külünk de fiyatların yüksek olmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Külünk, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun olaya el atmasını istedi.

İşte Metin Külünk'ün sosyal medyadan attığı mesaj

#TÜVTÜRK Araç Muayene ücretleri toplum fertleri tarafından hayli yüksek bulunmaktadır. Dolayısıyla insanların o paraları öderken canı yanmaktadır. Sn. Bakanım @akaraismailoglu Bakanlıkça belirlenen fiyatların yeniden düzenlemesi ve makul rakamlara çekilmesi gerekmektedir.
Memurlar.Net
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