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Kadın liderlerin bulunduğu ülkelerde virüsten ölüm oranı 6 kat daha düşük

İrlandalı araştırmacılar, 10'u kadınlar tarafından yönetilen 35 ülkenin corona virüs verilerini analiz etti. Çalışmada, Almanya, Finlandiya, Yeni Zelanda ve Danimarka gibi kadın liderlere sahip olan ülkelerde yürütülen politikalarda ekonomiden daha çok kamu sağlığına önem verildiği ve bu nedenle erkek liderlerin yönettiği ülkelere orana 6 kat daha az ölüm yaşandığı belirtildi.
 20 Temmuz 2020 16:43
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Kadın liderlerin bulunduğu ülkelerde virüsten ölüm oranı 6 kat daha düşük

200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının vaka sayısı 14 milyon 500 bini geçerken, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 610 bine yaklaştı. Bu ölümlerin birçoğu ise erkekler tarafından yönetilen ülkelerde meydana geldi.

İrlanda'da yapılan bir araştırmada kadın liderlerin bulunduğu ülkelerin pandemiyle daha iyi mücadele ettiği görüldü. Trinity College Dublin tarafından tarafından yapılan çalışmada 10'u kadınlar tarafından yönetilen 35 ülkenin corona virüs verilerini analiz edildi.

Değerlendirilen ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor. Kadın liderlerin bulunduğu 10 ülke; Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Yeni Zelanda, Norveç ve Tayvan. Erkek liderin olduğu 25 ülke; Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Çin, Hırvatistan, Çekya, Ekvador, Fransa, İralanda, İsrail İtalya, Japonya, Litvanya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Romanya, Rusya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD.

ERKEKLERİN YÖNETTİĞİ ÜLKELERDE ÖLÜM 6 KAT DAHA FAZLA

Çalışmada, erkeklerin yönettiği ülkelerde kadın iktidarlara sahip ülkelerden altı kat daha fazla Covid-19 ölümü gerçekleştiği açıklandı. Bununla birlikte, bir milyon kişi başına düşen ortalama ölümün kadınların yönettiği ülkelerde 4,8, erkeklerin yönettiği ülkelerde ise 21 olduğu aktarıldı. Bu durum ise kadınların yürütüğü politikaların 4,3 kat daha başarılı olduğu anlamına geliyor.

Bu durum ise kadınların yürütüğü politikaların 4,3 kat daha başarılı olduğu anlamına geliyor.

Öta yandan bilim insanları, kadınların yönettiği ülkelerde günlük ölümlerde de daha rakamlar kaydettiklerini ifade etti.

Araştırmacılar Yeni Zelanda, Almanya ve Finlandiya gibi kadın liderlerin bulunduğu hükümetlerin, İngiltere ve ABD gibi erkeklerin önderlik ettiği ülkelerden daha hızlıu bir şekilde karantina ilan ettiklerini çünkü ekonomi yerine üzerinde halk sağlığına öncelik verdiklerinİ söyledi.
NTV
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