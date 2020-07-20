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Virüs aşısında bir dönüm noktası daha

Saygın tıp dergisi Lancet, Oxford Üniversitesi'nin Astrazeneca şirketiyle birlikte üzerinde çalıştığı Covid-19 aşısının kabul edilebilir düzeyde güvenilir olduğunu duyurdu. Aşının ayrıca antikor üretimini hızlandırdığı belirtiliyor
 20 Temmuz 2020 16:54
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Virüs aşısında bir dönüm noktası daha

Tıp dergisi Lancet, Oxford Üniversitesi'nin bulduğu ve Astrazeneca şirketiyle işbirliğine gittiği koronavirüs aşısının sonuçlarını yayınladı.

Buna göre, AZD1222 adı verilen aşı kabul edilebilir düzeyde güvenli ve 1077 kişinin katıldığı deneyler Covid-19'a karşı bağışıklık yarattığını gösteriyor.

Saygın tıp dergisi, aşının antikor üretimini hızlandırdığını ve ciddi bir yan etkiye yol açmadığını belirtti. Ancak yine de kesin sonuçlar için daha geniş çaplı deneylerin yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı, daha önce de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından en öndeki aday olarak gösterilmişti.
Memurlar.Net
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