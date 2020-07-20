Valilikten 'Dr. Yavuz Kalaycı yardım kampanyası' açıklaması
|20 Temmuz 2020 17:08
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İstanbul Valiliği, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Yavuz Kalaycı'nın çocuklarının eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan yardım kampanyasının ailenin talebi doğrultusunda sonlandırıldığını bildirdi.
Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, yardım kampanyasının valilikçe durdurulduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Kalaycı'nın eşi Rivaze Kalaycı'nın muvafakatıyla İstanbul Tabip Odası tarafından valiliğe müracaat edilerek Türkiye genelinde 3 ay süreyle yardım toplama kampanyası düzenlenmesi talebinde bulunulduğu anımsatılan açıklamada, talebin valiliğin 08.07.2020 tarihli onayı ile uygun görüldüğü ve gerekli izin verilerek kampanyanın başlatıldığı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sayın Rivaze Kalaycı, Valiliğimize sunmuş olduğu 17.07.2020 tarihli dilekçeyle 'Yardım Toplama Kampanyası'nın sonlandırılmasını talep etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'nın eşi Rivaze Kalaycı'nın muvafakati ile İstanbul Tabip Odası'na verilen yardım toplama izni, yine Rivaze Kalaycı'nın talebi doğrultusunda sonlandırılmıştır. Konuyla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası'na, sorumlu Kurul ve ilgili bankalara bilgi verilmiştir. Valiliğimizce yapılan işlem, ailenin talebinin yerine getirilmesidir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sağlık camiasına baş sağlığı diliyoruz."
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