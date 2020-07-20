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Kuyumcu kuryesini 15 saniyede böyle gasp ettiler

Ümraniye'de bir kuyumcu kuryesinin otomobilinin önünü kesen maskeli ve silahlı 4 kişi, araçta bulunan 2 kilo altın ve bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Bölgeye sevk edilen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
 20 Temmuz 2020 17:17
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Olay, saat 15.00 sıralarında Ümraniye Tantavi Mahallesi Mavera Caddesi üzerinde meydana geldi. Kuyumcu kuryesi olan Vehbi Arslan, 34 ZK 1503 plakalı otomobili ile cadde üzerinde ilerlediği sırada içinde silahlı kişilerin bulunduğu bir araç tarafından önü kesildi. Otomobilden inen tıbbi maskeli iki şüpheliden biri önce Vehbi Arslan'ın aracına yaklaşarak cama vururken diğer şüpheli ise camdan içinde 2 kilo altın ve 120 bin lira para bulunan çantayı alarak kaçtı. Şüphelilerden biri kaçtığı sırada otomobile ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Arslan, olay sonrası şoka girdi. Haberi alan yakınları ise olay yerine gelerek Arslan'a destek verdi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Vehbi Arslan'ın otomobilin önünü beyaz aracın içindekiler tarafından kesildiği, araçtan inen şüphelilerin Vehbi Arslan'a yaklaştığı ve 15 saniye içinde otomobildeki çantayı alıp olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Vehbi Arslan, "Sultanbeyli'den geliyordum. Şu yoldan geldim, takip ediyorlar zannettim. Şuraya döndüm, önüme kırdılar. Sonra iki kişi geldi önüme doğru. Tanıdık birisi mi acaba dedim. Yaklaştılar, birisi silahını çıkarttı, dipçikle cama vurdu. Öbürü de öbür camdan geldi çantamı çekti aldı gitti. Arabaya da iki el ateş attı. Çekti gitti. 2 kişi gördüm ama 2 kişi de arabada varmış" dedi.

Olayı gören bir kişi ise, "Siyah araba geliyordu. Beyaz bir araba önünü kesti. 2-3 el ateş ettiler. Çantası varmış arabada, altınları, parası varmış. Hepsini alıp kaçtılar. Maskelilerdi ama virüsten dolayı satılan maskelerden. Genç çocuklardı, 20-25 yaşları arasında. Ateş edip hızlıca kaçtılar. Yaralı yok da sahibi şoka girdi zaten" diye konuştu.
DHA
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