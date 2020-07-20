Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraberiz
|20 Temmuz 2020 17:31
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Her türlü saldırıya karşı bundan önce nasıl Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraberiz" dedi.
Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.
Edinilen bilgiye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin de katıldığı görüşmede Akar tarafından Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı, birlik mesajı verildi.
Samimi ortamda gerçekleşen görüşmede Bakan Akar, "Her türlü saldırıya karşı bundan önce nasıl Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraberiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, TSK olarak ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.
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