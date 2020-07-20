Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu
Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada Karamanlı Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir şehit düştü
|20 Temmuz 2020 17:39
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Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada Karamanlı Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir şehit düştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda Karaman'ın Başyayla ilçesi Bozyaka köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir, teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Demir'in ailesine acı haberi Başyayla Kaymakamı Koray Çelik ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir'in nişanlı olduğu ve bayramda düğününün olacağı öğrenildi.
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