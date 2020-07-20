AYM raportöründen, Enis Berberoğlu'na hak ihlali tespiti
|20 Temmuz 2020 17:45
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Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, Enis Berberoğlu'nun hak ihlaline uğradığı tespitinde bulundu.
RAPORUN BAĞLAYICILIĞI YOK
Bağlayıcılığı olmayan rapora göre, Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığı kazanmasına rağmen yargılamaya devam edilmesi seçme ve seçilme hakkının ihlali olarak değerlendirildi.
Raporda ayrıca Berberoğlu'nun siyasi faaliyette bulunma kişi hürriyeti ve güvenliği adil yargılama haklarının ihlal edildiği tespitleri de yer aldı.
İHLAL BAŞVURUSU PERŞEMBE GÜNÜ KARARA BAĞLANACAK
Yüksek mahkeme Berberoğlu'nun ihlal başvurusunu 23 Temmuz Perşembe günü esastan karara bağlayacak.
MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
MİT'e ait yardım TIR'larının durdurulması davasında, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Berberoğlu'nun milletvekilliği 4 Haziran'da düşürülmüştü.
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