Hem trafiği engellediler hem de koronavirüsü yok saydılar
|20 Temmuz 2020 18:16
|Yazdır
Bursada, dün İzmir-Ankara karayolu Merinos Kavşağından geçen düğün konvoyundakiler, araçlarını durdurdu. Trafiğin akışını engelleyen konvoydan bir grup ise, otomobillerinden açılan yüksek sesteki müzik ile yolun kenarında halay çekmeye başladı.
Trafik akışının aksaması sürücülerin tepkilerine neden olurken, aynı zamanda maskesiz halay çekenler koronavirüs için alınan önlemleri hiçe saydı. Amatör kameraya yansıyan görüntüler, sosyal medyada da tepki çekti.
Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri harekete geçti. Ekipler, 8 otomobili ve halay çekenleri tek tek tespit etti.
Kimlikleri tespit edilen kişilere, trafiğin düzenini bozmak ve güvenliğini tehlikeye atmak ile maske kullanım zorunluluğuna uyulmaması gerekçesiyle toplam 10 bin 400 TL para cezası uygulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üniversite öğrencilerine kamu kurum, kuruluşlarında staj imkanı
20 Temmuz 2020 15:25
|Velilerin öğretmen seçimi için sıra beklediği okulun müdürü açığa alındı
20 Temmuz 2020 15:10
|Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden 9 önemli görüş yazısı
20 Temmuz 2020 14:41
|Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
20 Temmuz 2020 14:26
|EGM misyon koruma sınav giriş yerleri açıklandı
20 Temmuz 2020 13:53
|Aile Bakanlığından 2020 yılı iller arası nakillerine dair açıklama
20 Temmuz 2020 13:44
|Milli telsiz EHKET'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
20 Temmuz 2020 12:24
|'Ayasofya Camisi'ne ait bazı eserler müzeye çevrilirken yapıdan uzaklaştırıldı'
20 Temmuz 2020 11:40
|OGM'den 'işe alınan personellerin işine son verilecek' iddiasına açıklama
20 Temmuz 2020 09:59
|Türk zırhlı muharebe aracı 'Hızır' Afrika yolunda
20 Temmuz 2020 09:58