1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hem trafiği engellediler hem de koronavirüsü yok saydılar

Bursa'da, düğün konvoyundaki grup trafiği durdurup, yol kenarında halay çekti. Görüntülere sosyal medyada tepki yağarken, polis halay çekenleri tespit edip, corona virüs önlemlerini hiçe saydıkları ve trafik düzenini bozdukları için 10 bin 400 TL para cezası uyguladı.
 20 Temmuz 2020 18:16
Yazdır

Bursada, dün İzmir-Ankara karayolu Merinos Kavşağından geçen düğün konvoyundakiler, araçlarını durdurdu. Trafiğin akışını engelleyen konvoydan bir grup ise, otomobillerinden açılan yüksek sesteki müzik ile yolun kenarında halay çekmeye başladı.

Trafik akışının aksaması sürücülerin tepkilerine neden olurken, aynı zamanda maskesiz halay çekenler koronavirüs için alınan önlemleri hiçe saydı. Amatör kameraya yansıyan görüntüler, sosyal medyada da tepki çekti.

Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri harekete geçti. Ekipler, 8 otomobili ve halay çekenleri tek tek tespit etti.

Kimlikleri tespit edilen kişilere, trafiğin düzenini bozmak ve güvenliğini tehlikeye atmak ile maske kullanım zorunluluğuna uyulmaması gerekçesiyle toplam 10 bin 400 TL para cezası uygulandı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversite öğrencilerine kamu kurum, kuruluşlarında staj imkanı
20 Temmuz 2020 15:25		 Velilerin öğretmen seçimi için sıra beklediği okulun müdürü açığa alındı
20 Temmuz 2020 15:10
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden 9 önemli görüş yazısı
20 Temmuz 2020 14:41		 Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
20 Temmuz 2020 14:26
EGM misyon koruma sınav giriş yerleri açıklandı
20 Temmuz 2020 13:53		 Aile Bakanlığından 2020 yılı iller arası nakillerine dair açıklama
20 Temmuz 2020 13:44
Milli telsiz EHKET'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
20 Temmuz 2020 12:24		 'Ayasofya Camisi'ne ait bazı eserler müzeye çevrilirken yapıdan uzaklaştırıldı'
20 Temmuz 2020 11:40
OGM'den 'işe alınan personellerin işine son verilecek' iddiasına açıklama
20 Temmuz 2020 09:59		 Türk zırhlı muharebe aracı 'Hızır' Afrika yolunda
20 Temmuz 2020 09:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:01 - 2 polisi yaralayan cinayet zanlısı etkisiz hale getirildi20:00 - İzmir Kuş Cenneti yakınında korkutan yangın19:56 - Uygulama noktasındaki polislere otomobil çarptı: 3 yaralı19:55 - Bağcılar'da polisin şehit edilmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı19:43 - Prof. Dr. Tayar: Kurban kesenlerin testten geçirilmesi gerekir19:41 - Türkiye bir ülkeye daha büyükelçilik açma kararı aldı
19:36 - Boğazlar ve Marmara Denizi artık milli sistemle izlenecek!19:28 - Paralarını ödediler ama tatillerini yapamadılar19:26 - FETÖ'den gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı19:24 - Mersin'de su fiyatlarında indirime gidildi19:17 - Şehit askerin ailesine şehadet haberi verildi19:16 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
19:05 - 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi19:03 - AK Parti Elazığ İl Başkanı istifa etti18:59 - Mersin Valiliğinden 'vinç kazası' iddiasına yalanlama18:57 - Hava sözleşmeli er trafik kazasında hayatını kaybetti18:54 - HDP Milletvekili Işık'ın eşi koruma talep etti
18:46 - Teröristler üs bölgesine füze attı: 2 şehit
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor
Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama
MHP'li vekil Cemal Enginyurt partisinden ihraç ediliyor
1 milyon öğretmenin hizmet puanı güncellendi
Sokağa çıkma cezasını mahkeme düşürdü
Altının gramı yeniden 400 lirayı aştı
73 ayrı soruşturma açıldı, onlarca hastayı bırakıp yurt dışına kaçtı
Velilerin öğretmen seçimi için sıra beklediği okulun müdürü açığa alındı
Vali uyardı: İlk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayımız arttı
Araç muayene ücretlerine, Ulaştırma Bakanı el atmalı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reklamlardan nefret etmek 1
gram altın 3
2019-2020 sezonu şampiyonu başakşehir 1
19.07.2020 ç.rizespor vs malatyaspor maçı 6
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1
yurtiçi kargo 1
denizlispor 3
17.07.2020 galatasaray vs göztepe maçı 3
damien comolli 1
Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir 1
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi 70 İşçi Alacak
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bolu Polisevi İşçi Alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Geçici İşçi Alacak
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
SGK Şanlıurfa İl Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam