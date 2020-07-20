HDP Milletvekili Işık'ın eşi koruma talep etti
|20 Temmuz 2020 18:54
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Eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işık tarafından geçen hafta darbedildiğini iddia ederek şikayetçi olan Ebru Işık, kendisine koruma tahsis edilmesi istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ebru Işık, şikayeti üzerine Mensur Işık hakkındaki soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna dilekçeyle başvurarak, kendisine koruma tahsis edilmesini istedi.
Savcılık Ebru Işık'ın başvurusunu Ankara 1. Aile Mahkemesine gönderdi. Mahkeme, talebi henüz karara bağlamadı.
Ebru Işık'ın, eşi tarafından darbedildiğini savunarak şikayetçi olmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca Mensur Işık hakkında "eşe karşı kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Yine Ebru Işık'ın talebi üzerine Ankara 1. Aile Mahkemesi, Mensur Işık'ın müşterek konutlarından 6 ay süreyle uzaklaştırılmasına karar vermişti.
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