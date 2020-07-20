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Son üç günde vaka sayısı en yüksek ve en düşük 5 il

Sağlık Bakanlığı 20 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
 20 Temmuz 2020 20:04
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Sağlık Bakanlığı 20 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 203 bin 2 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, 5 bin 508 can kaybı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok." ifadelerini kullandı.

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