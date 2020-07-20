Mersin Valiliğinden 'vinç kazası' iddiasına yalanlama
Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında vincin devrildiğine yönelik haberin araştırılmadan yapıldığını bildirdi.
|20 Temmuz 2020 18:59
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Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında vincin devrildiğine yönelik haberin araştırılmadan yapıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral inşaat alanında, rutin yapılmakta olan yangın tatbikatının, 20 Temmuz'da, Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde "Akkuyu'da kule vinç kazası, yaralılar var" şeklinde yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu haber gerçek araştırılmadan yapılmış, kasıtlı, asılsız ve yalandır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında çalışmalar herhangi bir olumsuzluk olmadan güvenli bir şekilde sürdürülmektedir." denildi.
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