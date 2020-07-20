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AK Parti Elazığ İl Başkanı istifa etti

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze istifa ettiğini açıkladı.
 20 Temmuz 2020 19:03
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AK Parti Elazığ İl Başkanı istifa etti

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze istifa ettiğini açıkladı.

Uzun yıllardır AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevini yürüten Ramazan Gürgöze, İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ramazan Gürgöze yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 2015 yılından bugüne kadar büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm il başkanlığı görevinden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Teşkilat Başkanlığımız tarafından 15 Haziran'da başlatılan ve şehrimiz için 2020 yıl sonu hedefi olarak belirlenen 10 bin yeni üye çalışmasını 1 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 10 bin 70 yeni üye yaparak tamamlayıp toplam üye sayımızı 91 bin 786'ya yükselttik. Böylece Elazığ teşkilatını bu alanda da ülkemizin en başarılı teşkilatlarından biri yaparak görevimi bırakmanın huzuru içerisindeyim. Aynı anlayış ve ruhla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki bu kutlu yolda bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Görev süremiz içerisinde duydukları güven ve destek dolayısı ile Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gürgöze, "Sadece yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumlu olduğumuz inancıyla bu büyük sorumluluğa talip olduk. İlkelerimiz ve değerlerimiz ışığında çok iyi bir ekip ruhuyla özverili ve disiplinli çalışmalarla mücadelemizi sonuna kadar yaptık. Gerisini rabbimizin takdirine bıraktık. Çünkü tüm işlerimizi bir gün hesap vereceğimize inanarak yaptık ve öyle yapmaya da devam edeceğiz. Niyetimizin ve yaptığımız çalışmaların halkımız tarafından anlaşılmış olduğunu, bize karşı olan güler yüzlerinden, desteklerinden, dualarından ve en önemlisi bize olan inançlarından ve duydukları güvenlerinden görmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyim. Bu şehirde yaşayan her bir hemşehrime ne kadar teşekkür etsem azdır. Uzun bir yola çıktık. Yolda başımıza ne gelirse gelsin geri dönmeyeceğimiz bilinsin. Bizim için 'kaderin üstünde bir kader vardır, ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır' düşüncesi her zaman temel düsturumuz oldu. Çünkü, biz bu yola dünyalık bir fayda elde etme niyetiyle değil, sadece hizmet niyetiyle çıktık. Amacımız şehrimizin bize verdiklerine karşılık elimizdeki, zihnimizdeki, çevremizdeki imkanlarla şehrimize hizmet edebilmekti. Bu süreçte birçok şey öğrendim, yeni dostlar edindim. Kimseye kırılmadım, üzülmedim ve pişmanlık duyacak hiçbir şey yapmamanın her zaman huzurunu yaşadım. Çalışmalarımızın yoğunluğu içerisinde kalbini incittiğimiz herkesten helallik istiyorum. Şimdi kendimi çok daha güçlü bir Elazığlı hissediyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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