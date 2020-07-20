YÖK'ten ögrenci disiplin cezaları hakkında önemli karar!
|20 Temmuz 2020 22:00
|Yazdır
Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerin almış oldukları disiplin cezaları hakkında önemli bir karar verdi.
Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin işlediği eylemlerden dolayı haklarında "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine göre başlatılan disiplin soruşturmaları neticesinde haklarında çeşitli cezalar uygulanabilmektedir.
Bu çerçevede, Yükseköğretim Kuruluna Kamu Denetçiliği Kurumu ve çeşitli üniversitelerden öğrenciler hakkında uygulanan disiplin cezalarının sicillerinden silinmesine ilişkin gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda; yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilerin durumlarına ilişkin düzenlenen belgelerde (transkriprt, öğrenci belgesi vb.) öğrencilerin almış oldukları disiplin cezalarına yer verilmemesine, ancak mevzuatına uygun olarak ilgili kamu kurumları tarafından talep edilmesi halinde bildirilmesine karar verilmiştir.
İŞTE YÖK YAZISI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cezaevlerinde geçen yıl 1 milyon 102 bin kitap okundu
20 Temmuz 2020 21:34
|Hem trafiği engellediler hem de koronavirüsü yok saydılar
20 Temmuz 2020 18:16
|Üniversite öğrencilerine kamu kurum, kuruluşlarında staj imkanı
20 Temmuz 2020 15:25
|Velilerin öğretmen seçimi için sıra beklediği okulun müdürü açığa alındı
20 Temmuz 2020 15:10
|Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden 9 önemli görüş yazısı
20 Temmuz 2020 14:41
|Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
20 Temmuz 2020 14:26
|EGM misyon koruma sınav giriş yerleri açıklandı
20 Temmuz 2020 13:53
|Aile Bakanlığından 2020 yılı iller arası nakillerine dair açıklama
20 Temmuz 2020 13:44
|Milli telsiz EHKET'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
20 Temmuz 2020 12:24
|'Ayasofya Camisi'ne ait bazı eserler müzeye çevrilirken yapıdan uzaklaştırıldı'
20 Temmuz 2020 11:40