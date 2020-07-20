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YÖK'ten ögrenci disiplin cezaları hakkında önemli karar!

Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerin almış oldukları disiplin cezaları hakkında önemli bir karar verdi.
 20 Temmuz 2020 22:00
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YÖK'ten ögrenci disiplin cezaları hakkında önemli karar!

Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerin almış oldukları disiplin cezaları hakkında önemli bir karar verdi.

Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin işlediği eylemlerden dolayı haklarında "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine göre başlatılan disiplin soruşturmaları neticesinde haklarında çeşitli cezalar uygulanabilmektedir.

Bu çerçevede, Yükseköğretim Kuruluna Kamu Denetçiliği Kurumu ve çeşitli üniversitelerden öğrenciler hakkında uygulanan disiplin cezalarının sicillerinden silinmesine ilişkin gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda; yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilerin durumlarına ilişkin düzenlenen belgelerde (transkriprt, öğrenci belgesi vb.) öğrencilerin almış oldukları disiplin cezalarına yer verilmemesine, ancak mevzuatına uygun olarak ilgili kamu kurumları tarafından talep edilmesi halinde bildirilmesine karar verilmiştir.

İŞTE YÖK YAZISI
Memurlar.Net
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