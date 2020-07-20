FETÖ'den gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı
|20 Temmuz 2020 19:26
|Yazdır
Samsun polisi tarafından FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda örgütün Samsun'da yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 11 kişi savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında geçen hafta toplam 38 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi emniyetten, 26 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
20 Temmuz 2020 19:16
|3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
20 Temmuz 2020 19:05
|Teröristler üs bölgesine füze attı: 2 şehit
20 Temmuz 2020 18:46
|Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu
20 Temmuz 2020 17:39
|Gaziantep'te eczacı FETÖ sanığına hapis cezası
20 Temmuz 2020 16:17
|Davutoğlu'nun iddialarına Hakan Şükür'den yanıt: Allah belanı versin küçük enişte!
20 Temmuz 2020 13:53
|FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
20 Temmuz 2020 12:54
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Temmuz 2020 11:37
|Tokat'ta FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı 13 kişi serbest
20 Temmuz 2020 11:34
|Mahkeme: Terör propagandasına dönüşen eylemler siyasi çalışma değildir
20 Temmuz 2020 11:32