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Paralarını ödediler ama tatillerini yapamadılar

Bursa'da yaşayan bir vatandaş, binlerce lira ödediği otelde tatil yapamayınca whatsapp grubu kurarak, yüzlerce mağdurla hakkını aramaya başladı.
 20 Temmuz 2020 19:28
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Paralarını ödediler ama tatillerini yapamadılar

Bursa'da yaşayan bir vatandaş, binlerce lira ödediği otelde tatil yapamayınca whatsapp grubu kurarak, yüzlerce mağdurla hakkını aramaya başladı.

Ailesiyle birlikte tatil yapmak için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan bir otele şubat ayında rezervasyon yaptıran Gencay Turpçu, sosyal medyada reklamını gördüğü otelden rezervasyon yaptırdı. Temmuz ayında tatil günü gelen Turpçu, otele giremedi. Burada kendisi gibi mağdur yüzlerce ailenin de olduğunu gördü. Turpçu, ödediği 4 bin 950 lirayı geri alamazken, kendisi gibi mağdur olan ve otelde tanıştığı yüzlerce aileyle birlikte ortak bir whatsapp grubu kurdu. Buradan haklarını aramak için organize olan aileler, ödedikleri paraları alabilmek için mücadele başlattı. Otele alınmamalarını videoya kaydeden aileler, bu duruma tepki gösterip, yetkililerden yardım bekliyor.

Otelden mağdur olan Gencay Turpçu, "Tatil yapmak için şubat ayında internetten reklamını gördüğüm otelden yer ayırttık. Fakat otele gittiğimizde içeri alınmadık. Burada bizim gibi çok sayıda mağdur aile olduğunu gördük. Biz mağduriyetimizi duyurmak istiyoruz. Paramızı geri alamadık. Biz rezervasyonumuzu otele yaptırdık diye biliyorduk. Turizm acentesine yaptırmışız. Otel, biz turizm acenteleriyle çalışmıyoruz dese de, aynı turizm acentesi otel adına rezervasyon almaya devam ediyor. Biz mağdur aileler olarak bir whatsapp grubu kurduk. Hakkımızı aramak için mücadele başlattık" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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