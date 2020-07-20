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Türkiye bir ülkeye daha büyükelçilik açma kararı aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ülkesi Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldıklarını duyurdu.
 20 Temmuz 2020 19:41
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Türkiye bir ülkeye daha büyükelçilik açma kararı aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ülkesi Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldıklarını duyurdu.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Togo'da, Devlet Başkanı Faure Gnassingbe tarafından kabulünün ardından açıklamalarda bulundu.

Togo'ya kapsamlı bir heyetle geldiklerini belirten Çavuşoğlu, "Togo'yu ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanıyım. Onun için de mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve en iyi dileklerini ilettim." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Togo'yla ikili ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi konuşmak için buradayız. Ayrıca buraya büyükelçilik açma kararı aldık. Büyükelçiliğimizin ne zaman, nasıl açılacağını değerlendirdik. Ayrıca bir ay önce kardeşim, (Dışişleri Bakanı) Robert Dussey beni davet etmişti. Onun davetini kırmayarak bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Çavuşoğlu, görüşmelerde, Türk Hava Yolları'nın (THY) Togo'ya sefer düzenlemesi ile eğitim ve güvenlik gibi konuları ele alacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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