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İzmir Kuş Cenneti yakınında korkutan yangın

İzmir'in Menemen ilçesinde İzmir Kuş Cenneti yakınlarında otluk alanda çıkan yangın korkuttu. Yangın ekiplerin çalışması sonucu büyük ölçüde söndürüldü.
 20 Temmuz 2020 20:00
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İzmir Kuş Cenneti yakınında korkutan yangın

İzmir'in Menemen ilçesinde İzmir Kuş Cenneti yakınlarında otluk alanda çıkan yangın korkuttu. Yangın ekiplerin çalışması sonucu büyük ölçüde söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.20 sıralarında Seyrek mevkii ile Kuş Cenneti arasındaki geniş otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine yangının çıktığı alana 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından İzmir İtfaiyesi Merkez ve Kuzey Bölge Amirliğine bağlı Seyrek, Çiğli, Bostanlı ve Merkez İtfaiye gruplarından yangın müdahale ekipleri gönderildi. Orman Bölge Müdürlüğü de söndürme çalışmalarına 2 arazöz, 1 helikopter ve yangın söndürme uçağıyla destek verdi. Yangının Orman İşletme Müdürlüğünün destekleriyle büyük ölçüde söndürüldüğü öğrenilirken, Büyükşehir'e bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
İhlas Haber Ajansı
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