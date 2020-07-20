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Ankara Barosu yöneticileri hakkındaki soruşturma

Baronun yönetim kurulu üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı'na yönelik açıklamalarının ardından haklarında başlatılan soruşturma dosyasına yazılı beyanlarını sundu
 20 Temmuz 2020 20:54
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Ankara Barosu yöneticileri hakkındaki soruşturma

Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları üzerine haklarında açılan soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına yazılı beyanlarını iletti.

Edinilen bilgiye göre, beyan dilekçesinde soruşturma konusu basın açıklamasında herhangi bir dini değerin hedef alınmadığı belirtildi.

Dilekçede açıklamanın, Diyanet İşleri Başkanı'na karşı işlenmiş bir hakaret suçuna vücut verdiğinin kabul edilemeyeceği savunularak, açıklamanın Erbaş'ın şahsına yönelik değil, sözlerine yönelik eleştiri niteliğinde olduğu ifade edildi.

Yönetim kurulunun açıklamasının ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığı kaydedilen beyan dilekçesinde, şu görüşlere yer verildi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinin sayısız kararında belirtildiği üzere, ifade özgürlüğü ya da eleştiri hakkının kullanılması kapsamında, sadece olumlu karşılanan veya kimseyi rahatsız etmeyecek ya da insanların kayıtsız kalabildiği bilgi ve fikirlerin değil, aynı zamanda sarsıcı fikirlerin de demokratik toplumun, çoğulculuğun ve hoşgörünün gereği sayılarak korunması esastır. Hatta söz konusu ifadeler kamu otoritesini temsil eden veya kullanan kişilere yönelik olduğunda eleştirinin sınırları tabiatıyla daha da geniş olacaktır."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Nisan 2020'de Erbaş'a yönelik açıklaması nedeniyle Ankara Barosu hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan" resen soruşturma başlatmıştı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir vatandaş da baro sorumluları hakkında şikayetçi olmuştu.
Anadolu Ajansı
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