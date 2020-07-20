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İranlı kadının 4 gündür Havalimanı'nda bekletildiği iddiası

Valilikten İranlı kadının 4 gündür İstanbul Havalimanı'nda bekletildiği haberlerine ilişkin açıklama
 20 Temmuz 2020 21:05
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İranlı kadının 4 gündür Havalimanı'nda bekletildiği iddiası

İstanbul Valiliği, İran vatandaşı Meryem Bayati'nin 110 TL için 4 gündür İstanbul Havalimanı'nda bekletildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, İran vatandaşı Meryem Bayati'nin 110 TL için 4 gündür İstanbul Havalimanı'nda bekletildiği haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada 'İran vatandaşı Meryem Bayati'nin 110 TL için 4 gündür İstanbul Havalimanı'nda bekletildiğine' ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almaktadır. 17.07.2020 tarihinde İran Air IR719 sefer sayılı uçak ile ülkemize gelen İran uyruklu Maryam Bayati isimli yolcu, Ç-120 (vize /vize muafiyeti/ikamet izni ihlali sebebiyle idari para cezası 5 yıl men) tahdit kaydı ve şahsın özel meşruatlı vizesinin bulunmaması nedeniyle yurda alınmamıştır. Adı geçen yolcu, süresi içerisinde ülkemizi terk etmemesi nedeniyle cezalı duruma düşmesi ve cezasını ödemeden çıkış yapması sonucu İran vatandaşlarına tanınan 90 günlük vize muafiyeti hakkını kaybetmiştir. Yolcunun ülkemize tekrar giriş yapabilmesi için İran Büyükelçiliğimizden vize alması gerekmektedir. Yolcuya ülkemize vizesiz giriş yapmış durumdaki diğer yolculara uygulanan standart prosedür uygulanmış, 18.07.2020 tarihinde İran Air IR718 sefer sayılı uçak ile İran'a uçuş planlaması yapılmış ancak uçuşun iptal olması nedeniyle gönderilememiştir. Bilet alması halinde ülkesine başka havayolları veya aktarmalı gidebileceği bildirilen yolcu, Mahan Air isimli şirketin 21.07.2020 tarihinde planlanan İran uçuşuna bilet almıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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