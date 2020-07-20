Cezaevlerinde geçen yıl 1 milyon 102 bin kitap okundu
Ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler, geçen yıl kurum kütüphanelerinden toplam 1 milyon 102 bin kitap okudu.
|20 Temmuz 2020 21:34
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Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tutuklu ve hükümlülerin boş vakitlerini değerlendirmeleri ve kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için ceza infaz kurumlarında kurulan kütüphanelerde yaklaşık 1 milyon yayın bulunuyor.
Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan protokol kapsamında da tutuklu ve hükümlülerin halk kütüphanelerindeki kitaplara ulaşması sağlandı. 2 Aralık 2019'dan bugüne kadar halk kütüphanelerinden 186 bin 500 kitap ödünç alınarak tutuklu ve hükümlülere ulaştırıldı.
Tutuklu ve hükümlüler, bu kütüphanelerden geçen yıl toplam 1 milyon 102 bin kitap ödünç alarak okudu.
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