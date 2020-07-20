Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan son iki haftada 599 Suriyeli İdlib ve Afrin'deki güvenli bölgelere döndü.
|20 Temmuz 2020 21:43
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Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.
Suriyeli aileler, buradaki resmi işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylere hareket ediyor.
Son iki hafta içinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 599 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığı öğrenildi.
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