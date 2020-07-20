Gelin dahil, kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı
|20 Temmuz 2020 21:57
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır ve Trabzon'da yapılan düğün ve kına gecesinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığına dikkati çekerek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." uyarısında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan bir düğünde, 70 kişinin "kol kola ve maskesiz" halay çektiğinin öğrenildiğini, Trabzon'da ise gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." ifadelerini kullandı.
Vakaların en çok görüldüğü illerden DİYARBAKIRDA iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. TRABZONDA ise gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2020
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