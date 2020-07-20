AYM, bu hafta 2 kanun teklifini değerlendirecek
|20 Temmuz 2020 22:01
|Yazdır
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 23 Temmuz Perşembe günü, gündem toplantısında Çoklu Baro Düzenlemesini Öngören Kanun ile bekçilerin yetkisini genişleten kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemi ile eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu ele alacak.
Yüksek Mahkeme, 23 Temmuz'daki gündem toplantısından önce, MİT tırları davasında verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanarak kesinleşen Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu görüşecek.
Hakkındaki mahkumiyeti kesinleştiği gerekçesiyle milletvekilliği düşen CHP'li Berberoğlu, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının" ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.
Anayasa Mahkemesi aynı gün, kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvurunun ilk incelemesini yapacak. CHP, kanunun 21 maddesinin iptalini istemişti.
Aynı gün yapılacak genel kurul toplantısında ayrıca, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerininin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı diğer başvurunun da incelemesi yapılacak. CHP, kanunun bekçilere geniş ve keyfiliğe açık yetkiler tanıdığını öne sürerek kanunun 7 maddesinin iptalini istemişti.
Genel Kurul, ilk incelemeler sonucu başvuruda bir eksiklik tespit etmezse iptal istemlerini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara Barosu yöneticileri hakkındaki soruşturma
20 Temmuz 2020 20:54
|Gaziantep Valiliği: Tacizcinin kimliği tespit edildi
19 Temmuz 2020 21:18
|Tefeci, içinde bulunduğu tefeci çetesini dolandırmış
19 Temmuz 2020 10:41
|Rabia Naz'ın babası: Allah aşkına dosya yeniden açılsın
18 Temmuz 2020 14:21
|Rabia Naz soruşturmasında takipsizlik kararı
17 Temmuz 2020 06:50
|Trafik kazasında ölen eski belediye başkanının mezarı açıldı
16 Temmuz 2020 23:26
|'Şırnak'taki olayda herhangi bir taciz, istismar olayı yok'
16 Temmuz 2020 22:34
|Adnan Oktar'dan 'maske' dilekçesi
14 Temmuz 2020 21:01
|Kadın avukat nişanlısını karakoldan kaçırdı
13 Temmuz 2020 09:15
|Savcı, 5816 kaldırılsın diyen vatandaşı gözaltına aldırdı
12 Temmuz 2020 23:48