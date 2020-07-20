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AYM, bu hafta 2 kanun teklifini değerlendirecek

Anayasa Mahkemesi, çoklu baro düzenlemesini öngören kanun ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruların ilk incelemesini 23 Temmuz Perşembe günü yapacak
 20 Temmuz 2020 22:01
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AYM, bu hafta 2 kanun teklifini değerlendirecek

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 23 Temmuz Perşembe günü, gündem toplantısında Çoklu Baro Düzenlemesini Öngören Kanun ile bekçilerin yetkisini genişleten kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemi ile eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu ele alacak.

Yüksek Mahkeme, 23 Temmuz'daki gündem toplantısından önce, MİT tırları davasında verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanarak kesinleşen Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu görüşecek.

Hakkındaki mahkumiyeti kesinleştiği gerekçesiyle milletvekilliği düşen CHP'li Berberoğlu, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının" ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi aynı gün, kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvurunun ilk incelemesini yapacak. CHP, kanunun 21 maddesinin iptalini istemişti.

Aynı gün yapılacak genel kurul toplantısında ayrıca, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerininin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı diğer başvurunun da incelemesi yapılacak. CHP, kanunun bekçilere geniş ve keyfiliğe açık yetkiler tanıdığını öne sürerek kanunun 7 maddesinin iptalini istemişti.

Genel Kurul, ilk incelemeler sonucu başvuruda bir eksiklik tespit etmezse iptal istemlerini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Anadolu Ajansı
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