1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Teröristlere büyük darbe! Hepsi imha edildi

Yurt genelinde PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlarla teröristler büyük darbe aldı. Terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda terör PKK'lılara ait silah ve muhimmatların bulunduğu 2 sığınak imha edildi.
 20 Temmuz 2020 22:32
Yazdır

Yurt genelinde PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlarla teröristler büyük darbe aldı. Terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda terör PKK'lılara ait silah ve muhimmatların bulunduğu 2 sığınak imha edildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personel, 74 operasyonel timinin görev aldığı 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda Yüksekova ilçesi kolbaşı köyü kırsalında terör örgütüne ait 2 ayrı sığınak tespit edildi.

Sınığakta yapılan arama- tarama faaliyetlerinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 39 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 el bombası, 2 hucum yeleği, 6 el bombası kılıfı, 2 hucum yeleği, 1 adet Rus tipi RG 47 el bombası, 38 dragunaf fişeği, 745 adet pkm fişeği, 2 el telsizi, 3 panço, 2 adet hpg marka patlayıcı düzeneği, 6 kondaktör EYP kodlayıcı, 3 bağlantı kablosu, 3 sensör anahtarı, 1 elektrlkli fünye, ele geçirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, yakalandı
20 Temmuz 2020 22:31		 FETÖ'den gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı
20 Temmuz 2020 19:26
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
20 Temmuz 2020 19:16		 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
20 Temmuz 2020 19:05
Teröristler üs bölgesine füze attı: 2 şehit
20 Temmuz 2020 18:46		 Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu
20 Temmuz 2020 17:39
Gaziantep'te eczacı FETÖ sanığına hapis cezası
20 Temmuz 2020 16:17		 Davutoğlu'nun iddialarına Hakan Şükür'den yanıt: Allah belanı versin küçük enişte!
20 Temmuz 2020 13:53
FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
20 Temmuz 2020 12:54		 Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Temmuz 2020 11:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:06 - 21 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - 4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin İş Sonu tazminatıyla ilgili çok önemli görüş yazısı00:00 - Bankaların bayram kredisi kampanyaları23:52 - Cumhuriyet Savcısı yazdı, öğrencilerin yüzü güldü23:36 - İyileşen Kovid hastasından alınan 'plazma'nın yolculuğu23:30 - Ankara'da belediye otobüsünde 'yer' kavgası
23:23 - 'Depreme dayanıksız bina' raporu verilen ilkokul yıkılacak23:17 - Maske takmayan İETT şoförü yolcunun üzerine yürüdü!23:11 - Gümüş, dört yılın zirvesine yükseldi23:06 - Bakanlıktan hibe çöp konteynerlerini para karşılığında sattılar23:00 - Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki sebep belli oldu22:55 - Drone ile faturalandırma dönemi başlıyor
22:49 - Belediyedeki kadrosunu bırakıp köyünde hayvancılığa başladı22:42 - Bir milletvekilinin daha testi pozitif çıktı22:41 - Mehmet Okuyan iki kitap bir arada 58 TL22:38 - Prof. Dr. Apak: Uzak gelecek virüs etkisiyle 'şu an' oldu22:32 - Teröristlere büyük darbe! Hepsi imha edildi
22:31 - Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bankaların bayram kredisi kampanyaları
4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin İş Sonu tazminatıyla ilgili çok önemli görüş yazısı
21 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir 1
mhp'li cemal enginyurt'un partisinden ihracı 1
netflix'in türkiye'den ayrılması 6
msü'yü kazanan kız için kına gecesi düzenlenmesi 1
dünya fenerbahçeliler günü 1
dilenci 1
2019-2020 sezonu şampiyonu başakşehir 1
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik 2
damien comolli 1
dyshawn pierre 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi 70 İşçi Alacak
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bolu Polisevi İşçi Alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Geçici İşçi Alacak
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
SGK Şanlıurfa İl Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam