Teröristlere büyük darbe! Hepsi imha edildi
|20 Temmuz 2020 22:32
|Yazdır
Yurt genelinde PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlarla teröristler büyük darbe aldı. Terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda terör PKK'lılara ait silah ve muhimmatların bulunduğu 2 sığınak imha edildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personel, 74 operasyonel timinin görev aldığı 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda Yüksekova ilçesi kolbaşı köyü kırsalında terör örgütüne ait 2 ayrı sığınak tespit edildi.
Sınığakta yapılan arama- tarama faaliyetlerinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 39 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 el bombası, 2 hucum yeleği, 6 el bombası kılıfı, 2 hucum yeleği, 1 adet Rus tipi RG 47 el bombası, 38 dragunaf fişeği, 745 adet pkm fişeği, 2 el telsizi, 3 panço, 2 adet hpg marka patlayıcı düzeneği, 6 kondaktör EYP kodlayıcı, 3 bağlantı kablosu, 3 sensör anahtarı, 1 elektrlkli fünye, ele geçirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, yakalandı
20 Temmuz 2020 22:31
|FETÖ'den gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı
20 Temmuz 2020 19:26
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
20 Temmuz 2020 19:16
|3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
20 Temmuz 2020 19:05
|Teröristler üs bölgesine füze attı: 2 şehit
20 Temmuz 2020 18:46
|Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu
20 Temmuz 2020 17:39
|Gaziantep'te eczacı FETÖ sanığına hapis cezası
20 Temmuz 2020 16:17
|Davutoğlu'nun iddialarına Hakan Şükür'den yanıt: Allah belanı versin küçük enişte!
20 Temmuz 2020 13:53
|FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
20 Temmuz 2020 12:54
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Temmuz 2020 11:37