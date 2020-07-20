Bir milletvekilinin daha testi pozitif çıktı
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı
|20 Temmuz 2020 22:42
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Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah" dedi.
"SAĞLIK DURUMUM İYİ"
SP'li Karaduman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Karaduman, "Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah" dedi.
Dün akşam aşırı halsizlik ve ateşten dolayı kaldırıldığım hastanede yapılan Kovid 19 testi pozitif çıkmıştır.Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) July 20, 2020
Bir süre hastanede tedavi altında kalacağım.
Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah.
Arayan, dua eden herkese teşekkür ederim.
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