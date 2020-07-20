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Bir milletvekilinin daha testi pozitif çıktı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı
 20 Temmuz 2020 22:42
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Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah" dedi.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

SP'li Karaduman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Karaduman, "Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah" dedi.
Memurlar.Net
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