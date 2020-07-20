Drone ile faturalandırma dönemi başlıyor
|20 Temmuz 2020 22:55
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), kendi geliştirdiği yazılım sistemiyle drone vasıtasıyla sayaç okumaya başladı. BASKİ tarafından yaklaşık 1 yıldır Altıeylül ilçesine bağlı Karakavak kırsal mahallesinde test okuması yapılan sistem ile 1-1000 arasındaki sayaç 3-8 dakika arasında okunarak faturalandırılıyor.
BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen Akıllı Sayaç Okuma Sistemi kapsamında drone ile su sayaçlarını okuma çalışmaları pilot bölge olarak belirlenen Karakavak Mahallesi'nde yaklaşık bir yıldır devam ediyor. BASKİ Genel Müdürlüğü 14 bin kilometrekare alana yayılan Balıkesir'in 898 kırsal mahallesinin tamamında drone aracılığıyla akıllı sayaçları faturalandırmayı hedefliyor. Radyofrekans Verici (RF) teknolojisi kullanılarak yaklaşık 160 bin su abonesinin evlerine ve bahçelerine girmeden sayaç okuma sürelerini asgariye indirecek sistem il genelinde uygulanacak. RF teknolojisiyle drone ile okunacak sayaçlardan oluşacak faturalar abonelere SMS ve mail yoluyla iletilecek.
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