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Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki sebep belli oldu

1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından vaka sayısının en çok arttığı iller arasında Gaziantep, 3'üncü sırada yer alıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Suat Zengin, kentte artan vaka sayısını, insanların birbirine yaptığı ev ziyaretlerine bağladıklarını söyledi.
 20 Temmuz 2020 23:00
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Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki sebep belli oldu

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, kentteki vaka sayısının ev ziyaretleri nedeniyle arttığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında Gaziantep, İstanbul ve Ankara'nın ardından 3'üncü sırada yer aldı. Kent genelinde hem yerel yönetimler hem de güvenlik güçleri tedbirler alarak denetimlerle vatandaşları maske takma ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi.

CEZAYA RAĞMEN KURALLARA UYULMUYOR

Kentin birçok noktasında polisler, sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslar yapıyor. Güvenlik güçlerinin, sosyal mesafeye uymayan ya da maske kullanmayan kişilere para cezası uygulamasına rağmen, caddelerde sosyal mesafeye uymadan dolaşanlar olduğu görülüyor.

"SAYILARIN YÜKSEK OLMASINI ZİYARETLERE BAĞLIYORUZ"

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, kentteki vaka artışının kültürle alakalı olduğuna değindi. Gazianteplilerin üst düzey bir sosyal yaşantısı olduğunu ve yapılan ev ziyaretlerin vaka sayısını bu denli yükseğe çıkardığını belirten Prof. Dr. Zengin şunları söyledi:

"Gaziantep sosyal yaşantısı üst düzeyde olan bir topluma sahip. Gaziantep toplumu davet etmeyi ve edilen davete icabet etmeyi sever. Bununla birlikte bir cenaze olunca mutlaka katılır. Ya da bir açılış olunca mutlaka hayırlı olsun ziyaretine giderler. Ayrıca bölgede akrabalık ilişkileri de güçlüdür. Sıklıkla akraba ziyaretleri yapılır. Sayıların yüksek olmasını buna bağlamaktayız. Aldığımız vakalarda yapılan filyasyon çalışmalarında bu tarz hikayelerle karşılaşıyoruz. Ramazan ayının 2'nci haftalarına doğru vakalarda yükselme başladı. Ramazan ayı münasebetiyle ev davetlerinin başlamasının buna yansıması olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde şu anda bu tür davetlerin devam ettiğini düşünmekteyiz. Aile yemeklerinde bile çok dikkatli olmak gerekir. Ortam gereği gülünüyor ya da sesli sohbet edilebiliyor. Bu da karşı tarafın ya üzerine ya yiyeceğine partikül atmış olunuyor. Dediğimiz gibi bu ev ya da bağ evi davetlerini biraz ertelersek çok faydası olacağını düşünüyorum. Bunu yapıyorsak dahi mesafeyi koruyarak dışarda da maske ile korunarak tedbir almamız gerekir. Valiliğin ve İl Pandemi Kurulu'nun almış olduğu ciddi kararlar var. Taziye düğün ve diğer toplanmalar ile ilgili. Düğünler taziyeler kuralına uygun yapılmalı. Bunun ciddiye alınmadığı bazı durumlar oluyor bu da bizleri üzüyor. Vakaların filyasyon çalışmalarında bu sonuca ulaşıyoruz."
DHA
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