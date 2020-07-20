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Gümüş, dört yılın zirvesine yükseldi

Spot piyasalarda gümüş fiyatı ons başına 19.66 dolar ile, 2016 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı.
 20 Temmuz 2020 23:11
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Gümüş, dört yılın zirvesine yükseldi

Değerli metallerin tümü, yatırımcılar Avrupa Konseyi'nde ikinci turu süren, Avrupa Birliği'nin koronavirüs yardım paketiyle ilgili toplantısının sonuçlarını beklerken daha da yükseldi. Bu arada, küresel olarak yeni Covid-19 vakalarının sayısı artmaya devam ederken, Hindistan ilk kez tek bir günde 40,000'den fazla, ABD'nin rakamları da 55,000'in üzerinde yüksek kaldı.

Zirvenin ardından günlük yüzde 1.5 artışla yükseldiği ons başına 19.64 dolarlık fiyatıyla gümüşün yılbaşından bu yana kazancı yüzde 9.96 düzeyine yükseldi.

Altın fiyatları da, yüzde 0.31 artışla ons başına 1,815.76 dolar ile yıllık bazda kazancını yüzde 19.57 düzeyine yükseltti.

Platin, yüzde 1.32 artışla ons başına 850.48 dolara ve paladyum da yüzde 1.01 artışla ons başına 2,041.55 dolara çıktı.
DHA
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