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Maske takmayan İETT şoförü yolcunun üzerine yürüdü!

İstanbul'da Sarıyer'den Beşiktaş'a giden İETT otobüsünde bir yolcu ile şoför arasında maske tartışması yaşandı. Yolcunun maskesini takması konusunda uyardığı şoför, "İn aşağı, götürmüyorum seni" dedi.
 20 Temmuz 2020 23:17
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İstanbul'da Sarıyer'den Beşiktaş'a giden İETT otobüsünde bir yolcu ile şoför arasında maske tartışması yaşandı.

Yolcunun maskesini takması konusunda uyardığı şoför, "İn aşağı, götürmüyorum seni" dedi.

Sarıyer yönünden Beşiktaş istikametine seyir halinde olan otobüsü şoförü, maske takmayınca paniğe neden oldu. Şoför kendisini uyaran kadın yolcuyu otobüsten zorla indirmek istedi.

İddialara göre, bugün saat 15.10 sularında Sarıyer yönünden Beşiktaş'a yolculuk eden İETT otobüsünün maske takmayan şoförü paniğe neden oldu.diye konuştu.

"OTOBÜSTEN İNMESİ İÇİN KADINA BAĞIRDI"

Yolculardan bir kadının "maskenizi takar mısınız" uyarısı üzerine "yürü git işine" diyerek cevap verdi. Yolcu kadın takması konusunda ısrar edince şoför aracı durdurup, kabininden çıkarak yolcunun üzerine doğru yürüyüp "bu otobüsten ineceksin" diye bağırdı. 3 kez otobüsü durduran şoför kadının inmesi için bağırdı.

"YARIN BU OTOBÜSE NASIL BİNECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yaşananları anlatan kadın, "Virüs korkumun yerini darp edilirim korkusu aldı, ağzından tükürükler saçarak üstüme yürüyerek bana defalarca hakaretlerde bulundu. Beni otobüsten zorla indirmeye çalıştı. Her gün işe gidip geldiğim yol. Yarın bu otobüse nasıl bineceğimi düşünüyorum. Otobüsten ağlayarak indim. Maske takmak çok mu zor. Neden insanların sağlığını tehlikeye atalım ki. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Tüm ilgili makamlarda şikayet dosyası oluşturacağım"
Memurlar.Net
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