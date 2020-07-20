1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Depreme dayanıksız bina' raporu verilen ilkokul yıkılacak

EDİRNE'de 2013 yılında, 'depreme dayanıksız, riskli yapı' raporu verilen Gazi İlkokulu binası için yıkım kararı alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okulun yıkılmasıyla birlikte hiç bir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini belirterek, çevredeki 3 okula dağıtılıp gerekli tüm olanakların sağlanacağını söyledi.
 20 Temmuz 2020 23:23
Yazdır
'Depreme dayanıksız bina' raporu verilen ilkokul yıkılacak

EDİRNE'de 2013 yılında, 'depreme dayanıksız, riskli yapı' raporu verilen Gazi İlkokulu binası için yıkım kararı alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okulun yıkılmasıyla birlikte hiç bir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini belirterek, çevredeki 3 okula dağıtılıp gerekli tüm olanakların sağlanacağını söyledi.

Edirne'de 1965 yılında hizmete giren, 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ise depreme dayanıksız raporu verilen Gazi İlkokulu için geçtiğimiz yıl yıkılması yönünde karar çıktı. Kararın ardından okulda okuyan öğrencilerin velileri tepkilerini dile getirmiş ve sivil toplum örgütleri de okulun yıkılmaması için kampanyalar başlattı. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Eİl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın okulun 'riskli yapı' olması ve bu nedenle yıkılması yönündeki kararını işaret etti. Müdür Arpacı, okulun yıkılmasının ardından hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini dile getirdi.

Okulun yıkılacak olmasından dolayı öğrencilerin adreslerine en yakın mesafedeki okullara gönderileceğini ifade eden Arpacı, "Okulun yıkılacak olmasından dolayı 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda Müdürlüğümüz Öğrenci Yerleştirme Komisyonu tarafından Gazi İlkokulu'nun kayıt alanındaki adresler, okula yakın mesafede bulunan ve sınıf mevcutları az olan Yusufhoca İlkokulu, Fevzipaşa İlkokulu ve Kurtuluş İlkokulu kayıt alanlarına dahil edilerek öğrencilerin adreslerine yakın gidecekleri okullar planlanmıştır. Öte yandan bu adreslerin hepsi zaten Gazi İlkokulu'na yürüme mesafesinde ikametler. Buna bağlı olarak Umurbey Mahallesi öğrencileri Yusufhoca İlkokulu'na, Meydan Mahallesi öğrencileri ise Kurtuluş İlkokulu, Yusufhoca İlkokulu ve Fevzipaşa İlkokulu'na yönlendirilecekler" dedi.

'SINIF MEVCUTLARI HAKKINDA TEDİRGİN OLMALARINA GEREK YOK'

Öğrencilerin gidecekleri ilkokullara sınıf yoğunluğunun olmadığını da dile getiren Arpacı, "Gazi İlkokulu öğrencilerinin adres yakınlıklarına göre paylaştırıldığı ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun gideceği Yusufhoca İlkokulu sınıf mevcutları 12-13 öğrenci, bir kısım öğrencinin gideceği Fevzipaşa İlkokulu'nun sınıf mevcutları 15-16 ve az bir kısım öğrencinin gideceği Kurtuluş İlkokulu sınıf mevcutları 25-30 öğrenci civarındadır. Yani kalabalık bir mevcut oluşmayacağından dolayı velilerimizin tedirgin olmasına gerek yok" diye konuştu.

'OKULUN İSMİ YUSUFHOCA OKULUNA VERİLECEK'

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulun kapatılmasının uygun görüldüğüne dair bakanlık oluru yazısının 17 Temmuz'da gönderildiğini de sözlerine ekleyen Arpacı, "Ayrıca Gazi İlkokulunun isminin yaşatılması amacıyla isminin Yusufhoca İlkokuluna verilmesi ile ilgili 20.07.2020 tarihli yazımız İl Milli Eğitim Komisyonumuza yazılmış olup bu hafta içerisinde isim değişikliği gerçekleştirilecektir. Gazi İlkokulunda bulunan personelin durumu ile ilgili de İnsan Kaynakları birimimiz gerekli planlamayı yapmaktadır" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Drone ile faturalandırma dönemi başlıyor
20 Temmuz 2020 22:55		 YÖK'ten ögrenci disiplin cezaları hakkında önemli karar!
20 Temmuz 2020 22:00
Cezaevlerinde geçen yıl 1 milyon 102 bin kitap okundu
20 Temmuz 2020 21:34		 Hem trafiği engellediler hem de koronavirüsü yok saydılar
20 Temmuz 2020 18:16
Üniversite öğrencilerine kamu kurum, kuruluşlarında staj imkanı
20 Temmuz 2020 15:25		 Velilerin öğretmen seçimi için sıra beklediği okulun müdürü açığa alındı
20 Temmuz 2020 15:10
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden 9 önemli görüş yazısı
20 Temmuz 2020 14:41		 Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
20 Temmuz 2020 14:26
EGM misyon koruma sınav giriş yerleri açıklandı
20 Temmuz 2020 13:53		 Aile Bakanlığından 2020 yılı iller arası nakillerine dair açıklama
20 Temmuz 2020 13:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:06 - 21 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - 4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin İş Sonu tazminatıyla ilgili çok önemli görüş yazısı00:00 - Bankaların bayram kredisi kampanyaları23:52 - Cumhuriyet Savcısı yazdı, öğrencilerin yüzü güldü23:36 - İyileşen Kovid hastasından alınan 'plazma'nın yolculuğu23:30 - Ankara'da belediye otobüsünde 'yer' kavgası
23:23 - 'Depreme dayanıksız bina' raporu verilen ilkokul yıkılacak23:17 - Maske takmayan İETT şoförü yolcunun üzerine yürüdü!23:11 - Gümüş, dört yılın zirvesine yükseldi23:06 - Bakanlıktan hibe çöp konteynerlerini para karşılığında sattılar23:00 - Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki sebep belli oldu22:55 - Drone ile faturalandırma dönemi başlıyor
22:49 - Belediyedeki kadrosunu bırakıp köyünde hayvancılığa başladı22:42 - Bir milletvekilinin daha testi pozitif çıktı22:41 - Mehmet Okuyan iki kitap bir arada 58 TL22:38 - Prof. Dr. Apak: Uzak gelecek virüs etkisiyle 'şu an' oldu22:32 - Teröristlere büyük darbe! Hepsi imha edildi
22:31 - Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bankaların bayram kredisi kampanyaları
4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin İş Sonu tazminatıyla ilgili çok önemli görüş yazısı
21 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reklamlardan nefret etmek 1
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1
yurtiçi kargo 1
gram altın 3
su altı kılıfı 1
yılan burcu 1
ptt kargo 2
sokak lambası 3
böcek korkusu 1
dyshawn pierre 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi 70 İşçi Alacak
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bolu Polisevi İşçi Alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Geçici İşçi Alacak
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
SGK Şanlıurfa İl Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam