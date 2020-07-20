'Depreme dayanıksız bina' raporu verilen ilkokul yıkılacak

EDİRNE'de 2013 yılında, 'depreme dayanıksız, riskli yapı' raporu verilen Gazi İlkokulu binası için yıkım kararı alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okulun yıkılmasıyla birlikte hiç bir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini belirterek, çevredeki 3 okula dağıtılıp gerekli tüm olanakların sağlanacağını söyledi.

Edirne'de 1965 yılında hizmete giren, 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ise depreme dayanıksız raporu verilen Gazi İlkokulu için geçtiğimiz yıl yıkılması yönünde karar çıktı. Kararın ardından okulda okuyan öğrencilerin velileri tepkilerini dile getirmiş ve sivil toplum örgütleri de okulun yıkılmaması için kampanyalar başlattı. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Eİl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın okulun 'riskli yapı' olması ve bu nedenle yıkılması yönündeki kararını işaret etti. Müdür Arpacı, okulun yıkılmasının ardından hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini dile getirdi.

Okulun yıkılacak olmasından dolayı öğrencilerin adreslerine en yakın mesafedeki okullara gönderileceğini ifade eden Arpacı, "Okulun yıkılacak olmasından dolayı 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda Müdürlüğümüz Öğrenci Yerleştirme Komisyonu tarafından Gazi İlkokulu'nun kayıt alanındaki adresler, okula yakın mesafede bulunan ve sınıf mevcutları az olan Yusufhoca İlkokulu, Fevzipaşa İlkokulu ve Kurtuluş İlkokulu kayıt alanlarına dahil edilerek öğrencilerin adreslerine yakın gidecekleri okullar planlanmıştır. Öte yandan bu adreslerin hepsi zaten Gazi İlkokulu'na yürüme mesafesinde ikametler. Buna bağlı olarak Umurbey Mahallesi öğrencileri Yusufhoca İlkokulu'na, Meydan Mahallesi öğrencileri ise Kurtuluş İlkokulu, Yusufhoca İlkokulu ve Fevzipaşa İlkokulu'na yönlendirilecekler" dedi.

'SINIF MEVCUTLARI HAKKINDA TEDİRGİN OLMALARINA GEREK YOK'

Öğrencilerin gidecekleri ilkokullara sınıf yoğunluğunun olmadığını da dile getiren Arpacı, "Gazi İlkokulu öğrencilerinin adres yakınlıklarına göre paylaştırıldığı ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun gideceği Yusufhoca İlkokulu sınıf mevcutları 12-13 öğrenci, bir kısım öğrencinin gideceği Fevzipaşa İlkokulu'nun sınıf mevcutları 15-16 ve az bir kısım öğrencinin gideceği Kurtuluş İlkokulu sınıf mevcutları 25-30 öğrenci civarındadır. Yani kalabalık bir mevcut oluşmayacağından dolayı velilerimizin tedirgin olmasına gerek yok" diye konuştu.

'OKULUN İSMİ YUSUFHOCA OKULUNA VERİLECEK'

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulun kapatılmasının uygun görüldüğüne dair bakanlık oluru yazısının 17 Temmuz'da gönderildiğini de sözlerine ekleyen Arpacı, "Ayrıca Gazi İlkokulunun isminin yaşatılması amacıyla isminin Yusufhoca İlkokuluna verilmesi ile ilgili 20.07.2020 tarihli yazımız İl Milli Eğitim Komisyonumuza yazılmış olup bu hafta içerisinde isim değişikliği gerçekleştirilecektir. Gazi İlkokulunda bulunan personelin durumu ile ilgili de İnsan Kaynakları birimimiz gerekli planlamayı yapmaktadır" ifadelerini kullandı.