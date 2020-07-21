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Erdoğan'ın koruma müdürünün annesi vefat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizlili koruma müdürü Muhsin Köse'nin annesi Fatma Köse hayatını kaybetti.
 21 Temmuz 2020 02:19
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Erdoğan'ın koruma müdürünün annesi vefat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizlili koruma müdürü Muhsin Köse'nin annesi Fatma Köse hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma görevini üstlenen ve koruma müdürü Mühsin Köse'nin Denizli'de yaşayan annesi Fatma Köse vefat etti. Anne Köse'nin uzun zamandır Denizli kent merkezinde ikamet ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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