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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı - Haritalı

DOĞU KARADENİZ'İN DOĞUSUNDA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 21 Temmuz 2020 06:30
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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Tokat, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Hatay ,Osmaniye ve Adana'da sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat), sabah saatlerinde Orta Karadeniz'de kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

DOĞU KARADENİZ'İN DOĞUSUNDA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'de kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Deniz ulaşımında aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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