Sirte için emir bekleniyor
|21 Temmuz 2020 06:10
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Libya'da stratejik önemdeki Sirte ve Cufra için askeri ve diplomatik hareketlilik zirve yaptı. Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri operasyon için hazırlıkları büyük oranda tamamladı. Sirte'nin batısına gönderilen 200 araçlık konvoyun ardından dün de sevkiyatlar devam etti. Yeni Şafak'a konuşan UMH Komutanlarından Tahir el Malti, Sirte'ye yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Weska'da beklediklerini, operasyona hazır olduklarını ve emir beklediklerini söyledi. Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mejai de El Cezire'ye yaptığı açıklamada Sirte'nin batısında bugüne kadar benzeri görülmemiş bir güçle beklediklerini söyledi. El-Mejai şunları kaydetti:
UZLAŞI OLURSA SAVAŞ OLMAYACAK
"Sirte ve Cufra şehirlerinin ve Libya limanlarının özgürleştirme mücadelesinin başlaması artık çok yakın. Hafter'i destekleyen ülkeler bir uzlaşı ortaya koysa idi savaş olmayacaktı. Ancak bu ülkeler savaşmayı seçerse, El-Vifak güçleri savaş hazır. Tüm potansiyellerini ve güçlerini bu operasyona hizmet etmek için kullanıyorlar."
UMH T-122 İLE GÜÇLENDİ
TSK da Libya'da UMH'ye askeri eğitim ve danışmanlık hizmetini sürdürüyor. Sirte operasyonuna destek vermek için Libya'ya askeri kargo uçakları ile bazı silah sistemleri sevk edildi. Roketsan yapımı T-122 Sakarya ÇNRA sisteminin Sirte yakınlarında konuşlandırılacağı iddia edildi. 40 kilometreye kadar menzili bulunan kara konuşlu T-122'ler, Suriye'de etkin bir şekilde kullanılmıştı.
MOSKOVA'DAN HEYET GELİYOR
Askeri hareketliliğin yanında diplomasi trafiği de devam etti. Libya'da ateşkes için Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra'dan çekilmesini şart koşan Türkiye ve UMH, müzakere için Rusya ile masaya oturacak. Moskova, görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya bir heyet gönderecek.
Hafter'e yardım kesilmeli
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile Ankara'da görüştü. Toplantının ardından Akar, ''Darbeci Hafter'e yönelik desteğin kesilmesi elzemdir'' dedi. Akar, "Askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam ediyor. 'Libya Libyalılarındır' anlayışı ile ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Daima Libyalı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu da herkesin bilmesini istiyorum" değerlendirmesini yaptı. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa da, "Hafter'in yaptığı operasyon, tüm bölgedeki güvenliği bozmuştur. Bu sorumluluk, sadece Hafter'in değil, onu destekleyen diğer ülkeler de bu sorumluluğun altındadır" yorumunu yaptı. Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ise "Bugün üç ülke arasında konuşulan barış ve istikrara yönelik konuşmalar Malta, Libya ve Türkiye için öncelik olmakla birlikte bütün Akdeniz'e komşu ülkeler ve bölge ülkeleri için de bir öncelik olmak durumundadır. Libya'da barışçıl bir çözüme ulaşılabilmesi için yapılması gereken şey, mevcut çatışma ve gerilim ortamının azaltılmasıdır. Burada uluslararası toplumun üzerine düşen görevler de var" ifadelerini kullandı.
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