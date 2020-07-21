Ayasofya'nın halısı için seferber oldular

86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar son hız devam ediyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Ayasofya Camii için dokunan halının görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Ördek başı yeşili renk tonlamaları ve Ayasofya'nın iç tasarımına uygun desenleriyle dikkat çeken halı, dünyaca ünlü Türk halıların dokunduğu Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunuyor. Halının üretiminin yapıldığı Özkul Halı Fabrikası'nın yönetim kurulu üyesi Behçet Özkul, söz konusu halıyla ilgili Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu. Özkul, "Tüm İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği fethin sembolü olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın yadigarı bir camiye halı döşemek bizim için gurur verici" dedi.

2 BİN 500 METREKARE

Özkul, söz konusu halının dokunmasına geçtiğimiz cuma günü sabah başlandığını ifade etti. Toplam büyüklüğü yaklaşık 2 bin 500 metrekare olan halının üretiminin yarın tamamlanacağını kaydeden Özkul, "Fabrikanın içerisinde tatlı bir telaş söz konusu. Bütün imkanlarımızla Ayasofya Camii'nin halılarını döşemek için artık zaman kavramı olmaksızın gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ayasofya için bütün fabrikanın imkanlarını seferber ettik. Fabrikadaki 76 personelimiz de Ayasofya için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

ALEV ALMAZ ÖZELLİKTE

Halının yüzde yüz yerli yünden yapıldığını vurgulayan Özkul, halının bir metrekaresinin 5 kilogram ağırlığında olduğuna dikkat çekti. Ayrıca insan sağlığına zararlı olmayan reaktif boya teknolojisi kullanılarak ipliklerinin boyandığını kaydeden Özkul, şunları aktardı: "Halı antibakteriyel bir halı olup mikrop barındırmayacaktır. Alev alıp yanmayacaktır. Yani alev almaz özelliğine sahiptir. Halının altına zemindeki mermerlerin bozulmaması için keçe serme işlemi uygulanıyor. Bu keçeleri de mermerlerde kalıtsal bir işlem kalmaması için özel bant ürettirip keçeyi de bu şekilde döşüyoruz. 24 Temmuz Cuma günü camiyi ibadete hazır hale getirmek için fabrikamız var gücüyle elinden geleni yapacaktır."