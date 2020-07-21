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Başsavcılık işkence yapan FETÖ'cü subayları tespit ediyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampı'nda öğrencilere "şok mangaları"yla işkence yapan FETÖ'cü subayları tek tek tespit ediyor. Ceylan B.'nin 80, İbrahim U.'nun 23, Muhammed D.'nin 98, Mehmet D.'nin 104, Sefa E.'nin 16 ve Ali B.'nin 18 mağdur ifadesinde adı geçiyor. Öğrencilerden Ö.D. FETÖ'cülerin kendisine "Hadi bakalım intihar et ki senden bir an önce kurtulalım" dediğini anlattı.
 21 Temmuz 2020 07:05
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Başsavcılık işkence yapan FETÖ'cü subayları tespit ediyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki rütbeli üyeleri tarafından Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampı'nda örgüt mensubu olmayan öğrencilere uyguladıkları işkenceye varan uygulamalarla ilgili yürütülen soruşturma genişliyor. Soruşturma kapsamında daha önce askeri lisedeyken örgütün şok mangalarına maruz kalan askeri öğrencilerin ifadeleriyle birlikte işkenceci isimler tek tek deşifre ediliyor. Alınan mağdur ifadelerinde ismi geçen dönemin askeri okulda eğitim veren örgüt üyesi subaylardan Ceylan B. hakkında 80, İbrahim U. Hakkında 23, Muhammed D. hakkında 98, Mehmet D. hakkında 104, Sefa E. Hakkında 16, Ali B. hakkında ise 18 ayrı ifade olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.

ESİR KAMPINDA BİLE YAPILMAZ

Soruşturma kapsamında ayrıca mağdur isimlerin ifade alma işlemi de devam ediyor. Mağdur isimlerden Ö.D'nin işkencelerin askeri okul kapısından girer girmez FETÖ'cü subaylar tarafından başladığını ayrıntılarıyla anlattığı ifade de soruşturma dosyasına girdi. Ö.D ifadesinde şunları söyledi: "Sürünmekten dizlerimde, bacaklarımda açık yaralar oluştu. Üsteğmen Özkan Özgenç geldi ve elindeki tuzu yarama bastı. Acıdan bayıldım. Revire kaldırdılar. Biz o günlerde, 'Bunlar Türk subayı olamaz. Bunlar PKK'lıdır. Çünkü bu yapılanlar esir kampında bile yapılmaz' diye düşünüyorduk.

ANNEMİ YUMRUKLADILAR

Bir gün Özkan komutan ile Üsteğmen Ersin Yılmaz geldiler ve önüme ip attılar. 'Hadi bakalım intihar et ki senden bir an önce kurtulalım' dediler. Başka bir gün ise annem nizamiyeye gelmiş, 'Oğlumu görmek istiyorum' demiş. Israr etmiş. Orada tartışmış. Annemi yumruklamışlar."
Yeni Şafak
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