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Ayasofya'nın kayıp levhaları

Mimar ve restoratör Furkan Al: Eski fotoğraflar ve kaynaklar üzerinden yaptığım çalışmaya göre farklı boyutlarda en az 16 levha günümüzde asli yerinde değil
 21 Temmuz 2020 07:20
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Uzmanlar, Ayasofya Külliyesine bir bütün olarak bakıldığında kütüphane, şadırvan, imaret, hünkar kasrı ve türbelerde hat sanatının en güzel örneklerinin bulunduğunu ifade ediyor. Mimar-Restoratör Furkan Al, yaptığı araştırmalarda bu levhalardan bazılarının kayıp olduğunu tespit ettiğini söyledi. "Ayasofya müzeye çevrilirken içerisinde bulunan Türk-İslam eserlerinin bir kısmı yapıdan uzaklaştırıldı" diyen Al, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ayasofya'dan çıkarılan eserler arasında Sultanahmet Camii'nde sergilenenler olduğu gibi depolara kaldırılmış ve izine rastlanılmayanlar var. Eski fotoğraflar ve kaynaklar üzerinden yapmış olduğum çalışmaya göre çeşitli yerlerde asılı bulunan farklı boyutlarda en az 16 levha günümüzde asli yerinde değildir. Ayrıca tespitlerime göre iki büyük boy Kabe örtüsü, minberde asılı bulunan iki Ravza-i Mutahhara örtüsü ile bir minber kapı örtüsü, ayaklı saatler, en az sekiz adet -1849 tarihli ve Kelime-i Tevhid yazılı- sanatlı kapı hasırları eksik. Eskiden müezzin mahfili tarafında asılı bulunan ve üzerinde 'O, işiten ve bilendir' yazılı levha Türk-İslam Eserleri Müzesine taşınmıştır.

Bugüne ulaşmamış levhalardan birinde ise "Ölüm gelmeden tövbe etmekte acele edin" hadis-i şerifinin yazılı olduğunu aktaran Al "Yine, üzerinde Besmele-i Şerif ve Kelime-i Tevhid yazılı olan minber kapı örtüsü de günümüzde asli yerinde olmayıp Ayasofya Müzesi envanterine kayıtlıdır ve müze deposunda bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

İŞTE AYASOFYA'NIN HALISI

24 Temmuz Cuma günü ilk cuma namazının kılınacağı Ayasofya Camii için Manisa'da özel olarak üretilen halılar da döşenmeye başladı. Manisa'nın Demirci ilçesinde halıyı üreten şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul "Şu anda keçeler döşendi. Yaklaşık 10 saf civarında da halı döşendi. Önden başladı. Arkaya doğru devam edecek. İnşallah açılış tarihine yetişecek" dedi. Halının yüzde yüz yün olduğunu ifade eden Özkul "Metrekare ağırlığı beş kilogram. Kalınlık olarak 16 milimetre. Özel boya ve özel iplikle üretimi yapılıyor. Süper kalite yerli yün kullanılıyor. Uluslararası woolmark lisansıyla üretim yapılıyor" ifadesini kullandı.
Türkiye
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