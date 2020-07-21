AK Parti, sosyal medya düzenlemesini TBMM'ye sunuyor
AK Parti, sosyal medya düzenlemesini yarın Meclis Başkanlığına sunuyor
|21 Temmuz 2020 07:31
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çelik'e ihraç kararı, Işık'ın savunması istendi
21 Temmuz 2020 07:54
|Türk F-35'lerine ABD el koydu
21 Temmuz 2020 07:45
|Dildeki yozlaşmaya kanuni düzenleme
21 Temmuz 2020 07:20
|Sirte için emir bekleniyor
21 Temmuz 2020 06:10
|21 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
21 Temmuz 2020 00:06
|Bakanlıktan hibe çöp konteynerlerini para karşılığında sattılar
20 Temmuz 2020 23:06
|Bir milletvekilinin daha testi pozitif çıktı
20 Temmuz 2020 22:42
|Gelin dahil, kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı
20 Temmuz 2020 21:57
|Bakan Akar, şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı
20 Temmuz 2020 21:14
|İranlı kadının 4 gündür Havalimanı'nda bekletildiği iddiası
20 Temmuz 2020 21:05