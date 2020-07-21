Sınavda tuvalete vize çıkmadı
|21 Temmuz 2020 07:43
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Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre; ÖSYM, sınavlarda adaylara tuvalet izni verilmesi için TBMM'ye yapılan şikayete, sınavların sağlıklı, objektif ve güvenli şekilde geçmesi gerektiğini belirterek olumsuz yanıt verdi.
TBMM Dilekçe Komisyonu'na İstanbul'dan başvuran E.K., "Saatler süren sınavlarda hem heyecan ve stresten dolayı hem de insanlık hali bir ihtiyaç olarak tuvalete gitme ihtiyacı hissediyoruz. Önceki senelerde bu problem yüzünden yüzlerce adayın sınavı iptal edildi. Bu konunun acilen çözüme kavuşmasını, temel ihtiyacımızı sınavlarda gidermek istiyoruz" talebinde bulundu. TBMM de konuyu ÖSYM'ye sordu.
ÖSYM tuvalet izninin mümkün olmadığını belirterek şu yanıtı gönderdi:
RAPORLULAR HARİÇ MÜMKÜN DEĞİL
Sınav sırasında sağlık kurulu raporu ile tuvalet ihtiyacını karşılamak zorunda olan adaylar hariç, her ne sebeple olursa olsun adaylar sınav salonundan çıkamaz.
Çıkan aday kesinlikle bir daha sınav salonuna alınmaz. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar, bu durumlarını belirtir geçerli sağlık kurulu raporunu sınav kılavuzlarında belirtilen sürede Başkanlığa bildirmek zorundadır.
Sınavların sağlıklı, objektif ve güvenli bir biçimde yapılması, sınavlara girecek olan kişilerin sınav için belirlenen kural ve talimatlara uygun davranma yükümlülüğü bulunmaktadır. ÖSYM'ye aynı konuda daha evvel yapılan müracaatlar da reddedilmiştir. İfadelerine yer verildi.
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