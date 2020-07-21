Sağlık ordusu nöbette

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre bazı sağlık çalışanları, sağlık kurumlarında çalışan engellilerin nöbet hizmeti olmayan hastanelerde çalıştırılmasına ilişkin olarak TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuruda bulundu. Komisyon, konuyu Sağlık Bakanlığı'na iletti. Bakanlıktan kısa bir süre önce TBMM'ye ulaşan yazıda, sağlık çalışanlarının nöbet performanslarına ilişkin detaylı bilgiler yer aldı. İstatistikler, Kovid-19 salgını sürecinde mücadele veren ve mesai ile nöbetleri zirve yapan sağlık çalışanlarının salgın öncesinde bile gecesini gündüzüne kattığını ortaya koydu. Bakanlığın TBMM'ye gönderdiği verilere göre; 2019'da 7 bin 670 doktor, 16 bin 446 uzman doktor, 3 bin 499 sağlık teknisyeni, 14 bin 603 ebe ve 63 bin 85 hemşire gece gündüz görevinin başında nöbet tuttu.

Eksik yere görevlendirme

Bakanlık, "Nöbetsiz olarak tanımlanan 1. basamak sağlık kuruluşlarında Toplum Sağlığı Merkezleri ve İlçe Sağlık Müdürlükleri de dahil ihtiyaç anında nöbet tutulan sağlık tesislerinden buralara görevlendirmeler yapılmakta. Eksik ya da ihtiyaç duyulan personel durumlarında, ihtiyaç görülmesi halinde buralara atama ya da görevlendirme yapılmaktadır" denildi.