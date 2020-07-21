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Raylı sistem ile bir dakikalık açılıp kapanacak

Daha önce gündeme getirilen ışık teknolojisi ile perdeleme yönteminin fresk ve mozaiklere zarar vereceğinde anlaşan uzmanlar, giriş katından görünen 6.5 metrelik Theotokos ve 7.5 metrelik Gabriel mozaikleri ile seraphim melekleri freskolarının sadece namaz vakitlerinde 1 dakikada açılıp 1 dakikada kapananan elektronik raylı sistem perde ile kapatılmasında karar kıldı.
 21 Temmuz 2020 08:04
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Raylı sistem ile bir dakikalık açılıp kapanacak

Ayasofya mozaiklerinin ışıkla karartma sisteminden zarar göreceği dikkate alınarak raylı perdede karar kılındı. UNESCO'ya verilmek üzere camiye dönüşümde Ayasofya'nın bir zarar görmediğini anlatan bir belgesel çekiliyor. Daha önce gündeme getirilen ışık teknolojisi ile perdeleme yönteminin fresk ve mozaiklere zarar vereceğinde anlaşan uzmanlar, giriş katından görünen 6.5 metrelik Theotokos ve 7.5 metrelik Gabriel mozaikleri ile seraphim melekleri freskolarının sadece namaz vakitlerinde 1 dakikada açılıp 1 dakikada kapananan elektronik raylı sistem perde ile kapatılmasında karar kıldı.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülerek yeniden ibadete açılması çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yapının içindeki fresk ve mozaiklerin kapatılmasında kullanılacak ışık teknolojisinin bin yıllık eserlere zarar vereceğinde anlaşan uzmanlar, giriş katından görünen 6,5 metrelik Theotokos ve 7,5 metrelik Gabriel mozaikleri ile seraphim melekleri freskolarının sadece namaz vakitlerinde elektronik raylı sistem perde ile kapatılmasına karar verdi. Çalışmalar sırasında hem uluslararası kamuoyuna sunulmak hem de UNESCO'ya teslim edilmek üzere, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülürken herhangi bir zarar görmediğini anlatan" bir belgeselin hazırlandığı öğrenildi.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında 24 Temmuz'a kadar yapının içindeki fresk ve mozaiklerin üzeri kapatılacak. Daha önce gündeme getirilen ışık teknolojisi ile perdeleme yönteminin fresk ve mozaiklere zarar vereceğinde anlaşan uzmanlar, giriş katından görünen 6.5 metrelik Theotokos ve 7.5 metrelik Gabriel mozaikleri ile seraphim melekleri freskolarının sadece namaz vakitlerinde 1 dakikada açılıp 1 dakikada kapananan elektronik raylı sistem perde ile kapatılmasında karar kıldı. Perdenin namaz vakitlerinde kumanda ile kapatılacağı ve namaz biter bitmez ziyaretçiler için açılacağı kaydedildi.

İki kat keçe

Doğu Roma döneminde imparatorların törenle taç giydikleri; bugünse müezzin mahfilinin önünde bulunan kendi türünün en önemli örneklerinden biri kabul edilen bin yıllık, "omphalion" döşeme mozaiğinin ise, cami için yere serilecek halının altında kalacağı belirtildi. Ayasofya'nın yer döşemesinin zarar görmemesi için halının altına önce iki kat keçe konulacağı kaydedildi. Camide kullanılacak halının rengi de turkuvaz olarak belirlendi.

Ayasofya'nın giriş kapısının üzerinde bulunan VI. Leon ve iç girişte yer alan sunu mozaikleri, galerilerdeki Deisis Kompozisyonu; Komnenoslar, Zoe, İmparator ve patrik mozaikleri ile papaz odalarındaki mozaiklere ise müdahalede bulunulmayacak. Dilek Sütunu da Ayasofya'nın içinde aynen korunmaya devam edecek.

Ayasofya'da 1993'te başlatılan restorasyon için kurulmuş iskelenin ise 24 Temmuz için bir perde ile kapatılacağı ve üzerinde hat sanatından örneklerin sergileneceği kaydedildi. Çalışmalar sırasında hem uluslararası kamuoyuna sunulmak hem de UNESCO'ya teslim edilmek üzere, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülürken herhangi bir zarar görmediği; tüm eserlerin aynı şekilde muhafaza edildiğini anlatan" bir belgesel de hazırlanıyor. Ayasofya'da 24 Temmuz'da cuma namazına gelenlere tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak.
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