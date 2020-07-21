1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Halde 3.5 lira, restoranda 110 lira!

Sebze-meyvede tartışılan hal ile pazar arasındaki fiyat farkı balıklara sıçradı. Halde 300 gramı 3.5 lira olan uskumru, çarşıda 10, restoranda 110 liradan satılıyor. Durum diğer deniz ürünlerinde de farklı değil. Balıkçı ve esnaflar ise "Haksız bir fiyat politikası var. Hizmete göre fiyat değişir ama bu kadar uçurum olmamalı" diyor.
 21 Temmuz 2020 08:11
Yazdır
Halde 3.5 lira, restoranda 110 lira!

Son dönemde bazı restoranlardaki fahiş fiyatlar tüketicilerin tepkisini çekiyor. Özellikle tatil beldelerinde yüksek lahmacun fiyatları ile başlayan tartışmalar her geçen gün yeni ürünlerle büyüyerek devam ediyor. Bunun son örneği de balık fiyatları.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre öyle ki halde 3.5 liraya satılan uskumru mahalle pazarlarında 7-8 liraya, Beşiktaş'taki çarşıda 10 liraya satılıyor. Yine çarşıdaki restoranlarda 50-60 lira olan 300 gramlık bir porsiyon uskumrunun ücreti de boğaz hattına yaklaştıkça 110 liraları buluyor.

HALDE SUDAN UCUZ

Balık borsasının kalbi konumunda bulunan İstanbul Gürpınar'daki balık halinde saatler sabaha karşı 04.00'ü gösterdiğinde haldeki yoğunluk arttı. Balıkçılar getirdikleri balıkları alıcılar için kamyonlardan indiriyor ve akabinde pazarlık başlıyor. Fiyatlar dikkat çekiyor. Balıkların halde sudan ucuz olduğu görülüyor.

KOLİ FİYATINA 2 PORSİYON

Özellikle restoranlarda fahiş fiyatlardan satılan uskumrular dondurulmuş halde Norveç'ten Gürpınar'a geliyor. Koli içerisindeki balıklar boyutuna göre farklı fiyatlarla satışa sunuluyor. İçinde ortalama 70 adet uskumrunun bulunduğu bir kolinin ücreti ise 240 lira. Bir uskumru ortalama 300 ila 400 gram arasında. Yani restoranda satılan iki porsiyon neredeyse bir koli balıkla aynı fiyata geliyor. Durum sadece uskumru ile sınırlı değil. Yine restoranlarda bir porsiyon kalamarın fiyatı ortalama 50 liradan başlıyor. Porsiyonlarda 200-300 gram kalamar kullanılıyor. Halde kalamarın kilogram fiyatı ise 25 lira. Yine içinde 28 adet levreğin bulunduğu bir kolinin fiyat da 300 lira. Levrekler çarşıda 20-25 liradan satışa sunulurken restoranlarda 60 liradan başlayıp 150 lirayı aşan fiyatlarla karşılaşmanız mümkün. Restoranlarda porsiyonu 50 liraya satılan istarvitin kilogramı da halde 5 lira.

'DENİZ BALIĞI DİYE ÇİFTLİK BALIĞI SATIYORLAR'

Beşiktaş'taki balıkçılar pazarında konuştuğumuz balıkçılar ise tüketicilerin balık konusunda yanıltıldığını söylüyor. Buradaki esnafa göre tezgahlarda ve restoranlarda satılan balıkların hepsi çiftlik ürünü olmasına rağmen, satış sırasında müşteriye deniz balığı olduğu söyleniyor. Çiftlik balıklarının daha ucuz olduğu ve fiyatları yükseltmek için bazı kişilerin bu balıkları da taze deniz balığı olarak sattığını ifade ediyor.

ESNAF: BAZILARI FİYATLARI ÇOK ŞİŞİRİYOR

Fiyatlar konusunda esnaf ise bazı restoranların haksız bir fiyat politikası uyguladığı yönünde görüş bildiriyor. Halde balık satışı yapan esnaf, "Balık piyasası biraz hareketli. Ama aradaki uçurum bu kadar olmamalı" diyor. Restorancılar ise konum ve işletme giderlerine dikkat çekerek, "Her restoranın gideri farklı oluyor. Hepsi uyguladığı hizmete göre farklı fiyatlar isteyebilir. Ödenen kiralar bazı bölgelerde çok yüksek. Ama bunun da bir oluru ve sınırı var. 5-10 liralık balık için en fazla 50-60 lira yazılabilir. Üstü biraz şişirme oluyor" değerlendirmelerinde bulundu.

DAHA DA PAHALI OLMASI GEREKİYOR

Buradaki fiyatların ürün ve maliyetle bir alakası olmadığını söyleyen Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Bu işletmeler fiyat politikalarını müşteri kitlesine göre yapıyor. Zaten yüksek fiyat politikası uygulayıp aynı kalitede hizmeti veremeyen yerlerin cezasını müşteri kesiyor. O müşteri bir daha oraya gitmiyor. O işletmeler de kısa sürede kapanıyor. Kapısına kilit vuruyor. Ama bence bu fiyatlar gerçekten ucuz. Türkiye'de daha da pahalı olması gerekiyor. Bu tarz restoranların sayısının daha da artması lazım. Dünyada bunun örnekleri çok. Sonuçta bu restoranlara kapıdan geçen herkes giremiyor. Oraya gelen müşteri de yanında oturan kişinin kendi segmentinde olmasını istiyor. Müşteri oraya ucuz yemek için gelmiyor" diye konuştu.

'YERLİ DİYORLAR AMA DEĞİL'

Halde 35 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Salih Purut, "Av sezonunda değiliz. Restoranların hepsi ithal balıkları servis ediyor. Burası tüm restoranların balık aldığı bir hal. Fiyatlar her ne kadar iniş çıkışlar gösterse de ithal balıklarda bu pek mümkün olmuyor. Balığın ücreti belli. Restoranlarda bu kadar yüksek fiyata satılması bizi şaşırtıyor. Burada tanesi 3-4 liradan satılıyor. Bazı restoranlar yerli uskumru sattığını söylese de bu da çok zor. Hem mevsimi değil hem de yerli daha küçük oluyor. Yerli olsa da onun da tanesi 10-12 lira. Yerli diye satılan balıkların hepsi aslında ithal. Tüketiciler dikkat etsin" şeklinde konuştu.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hastane ruhsatları taksi plakalarıyla yarışıyor
21 Temmuz 2020 08:22		 Üreticiler: Fındıkta yeni sezon 24 liradan başlasın
21 Temmuz 2020 08:18
500 milyar TL karttan çekildi
21 Temmuz 2020 07:47		 Ayasofya'nın halısı için seferber oldular
21 Temmuz 2020 06:40
Bakan Pekcan'dan kadınlara: Üretimde ve ihracatta daha fazla yer alın
20 Temmuz 2020 14:15		 Türkiye'de gazete ve dergi sayısı yüzde 8 azaldı
20 Temmuz 2020 10:48
Erken rezervasyona korona iadesi
20 Temmuz 2020 08:20		 Hac acentelerine Karadeniz rotası
20 Temmuz 2020 06:50
Yabancılar yatırım için sıraya girdi
19 Temmuz 2020 07:15		 Darphane ihracattan para basacak
18 Temmuz 2020 10:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:46 - Ayasofya Camisi'nin açılışına gelmek isteyenlere otelini ücretsiz açacak10:46 - İBB, 50 kişilik organizasyonda kişi başı 6 bin 400 TL harcadı10:45 - Suça sürüklenen çocuk sayısı 2019'da arttı10:41 - Bayrama sayılı günler kala kiralık araçlar tükendi10:37 - Gram altın rekor tazeledi10:31 - Havai Fişek patlamasında 30 dikişe aldırış etmeyerek bölgeyi terk etmedi
10:27 - Yargıtay: Jandarmaya 'terbiyesizlik yapma' demek hakaret değil10:22 - Eski HDP MYK üyesi PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklandı10:22 - Doktorun, alkollü olduğu gerekçesiyle ilgilenmediği hasta öldü, işte Yargıtay kararı10:20 - Çok sayıda FETÖ ve PKK'lının kaçmasını sağlayan 23 kişiye tutuklama10:14 - Mart 2020 itibariyle kamudaki toplam istihdam sayısı açıklandı10:13 - Pandemi döneminde 2 milyon haneye elektrik desteği
10:11 - Bakan Selçuk: Sağlığımızı önceleyip, okullarımızı açacağız10:09 - Şanlıurfa'da rekor sayıda ev karantinaya alındı10:04 - YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlilerine iki dönem ek süre hakkı!10:04 - Mahkeme, RTÜK'ün Tele1'e verdiği ceza hakkında kararını verdi10:03 - Borsa, güne 120.000 puanın üzerinde başladı
10:00 - İl içine başvuracak öğretmeninin bilmesi gereken hususlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Bankaların bayram kredisi kampanyaları
Kılıçdaroğlu Ayasofya davetini geri çevirdi
Selçuk Üniversitesi bütün makam araçlarını kaldırdı
Erdoğan'ın koruma müdürünün annesi vefat etti
4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin İş Sonu tazminatıyla ilgili çok önemli görüş yazısı
İhraç edilen 26 hakim savcıdan 19'u darbe sürecinden sonra atanmış!
Halde 3.5 lira, restoranda 110 lira!
Ayasofya'nın halısı için seferber oldular
Türk F-35'lerine ABD el koydu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17.07.2020 seyfi dursunoğlu'nun vefatı 1
damien comolli 1
2019-2020 sezonu şampiyonu başakşehir 1
erzurumspor 2
Fındığın italyanların eline geçmesi 2
letgo'da bir şey satamamam 2
tutun kolonyasi 4
ben diyorsam susacaksın 3
dilenci 1
19.07.2020 beşiktaş vs fenerbahce maçı 3
SON İLANLAR
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 8 uzman personel alacak
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bitlis Mutki Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Muratlı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 7 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 15 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam