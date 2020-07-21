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Üreticiler: Fındıkta yeni sezon 24 liradan başlasın

Fındıkta yeni sezon için rekolte tahmini 665 bin ton olarak yapıldı. Üreticiler, bu sezon için alım fiyatının ise, 2019 ürününde TMO'nun son satış fiyatı olan 24 liradan başlamasını istiyor.
 21 Temmuz 2020 08:18
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Üreticiler: Fındıkta yeni sezon 24 liradan başlasın

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre Fındık rekolte tahmini yeni sezon için 665 bin ton olarak yapıldı. Bu oran, Türkiye üretimi açısından iyi bir sezonu işaret etse de geçen yıla göre düşük kalacak. Üreticiler, bahçelerin gençleştirilme çalışmaları, zararlılarla mücadele, yurt dışı piyasalarla rekabet gibi başlıca nedenlerle fındık alım fiyatının, geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi'nin son satış fiyatı olan 24 liradan başlamasını istiyor.

Fındık rekoltesini belirlemek için üretimci illerde 'tahmin komisyonları' oluşturulmuş, ağustostan itibaren başlayacak yeni sezon için çalışmalar yapılmıştı. Geçen yıl rekolte tahmini ardından fındıkta müdahale alım fiyatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Levant kalite fındık için 16.5 lira, Giresun kalite fındık için 17 lira belirlenmişti. Fındık rekoltesi 2019 sezonunda 750 bin tonun üzerindeydi.

'Kontrol edemiyoruz'

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik) Başkanı Lütfi Bayraktar, üreticinin en düşük 22 lira seviyesinde bir alım fiyatı beklediğini belirtirken, 25 liraya kadar kalitesine göre satışının yapılması gerektiğini söyledi. Açıklanacak fiyatın üreticiyi koruyacak bir düzeyde olacağına inandıklarını anlatan Bayraktar, "Tabii dünya piyasalarındaki ağırlığımızı kaybetmemek adına en önemli olan istikrardır. Her rekolte dönemi, fiyat üzerinden tartışmalar yaşanıyor. Mesela geçen sezon 14 ile 25 lira arasında satış fiyatları var. Bu demek oluyor ki, piyasayı bir sağlam zemine oturtamamışız. Dünyada tekel iken bu piyasayı kontrol edemediğimizi gösteriyor. Dünyada kontrolü bizde olan bir ürün 14 liradan 25 liraya geliyorsa, neden 20 liradan başlayan fiyatlara satılamadı?" diye konuştu.

'TMO regüle etti'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, rekolte tahminlerinin 'iyimser' olduğunu kaydederken, bu sezon için kendilerinin 600 bin tonun altında bir rekolte öngördüğünü dile getirdi. Akça, "613 bin ton karanfil sayımı var, dolayısıyla rekolte tahmini mevcut duruma göre yüksek. Gönül ister ki daha da yüksek olsun. Birim alanda daha fazla verim almak için bizler de çok çabalıyoruz. Geçen sezon alım fiyatları ilk defa hasattan önce açıklandı ve bunun önemli olduğunu yaşayarak gördük. Daha önce de TMO'nun hasadın başından fındık sezonunun sonuna kadar piyasada olması gerektiğini belirtiyorduk. Tüm bunlar gerçekleşince üretici için bir güven kaynağı oluştu. TMO piyasada regülasyon görevini de doğru yaptı. En son elindeki 22 bin ton fındığa 300 bin tonun üzerinde talep geldi ve 24 liranın üzerinde satıldı. Kendi talebimiz, yeni sezon için TMO'nun en son satış fiyatı olan 24 lira olarak alım fiyatı oluşturulması yönünde" dedi.

Dünyada fazla fındık olacak

Türkiye, dünya üretiminin yüzde 70'inden fazlasını sağlıyor. Dünyada da fındık üretimini artırmak için sürekli çalışmalar devam ediyor. Geçen yıl dünyadaki fındık üretiminin çok düşük kaldığını, Türkiye'de ise yüksek olduğunu hatırlatan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, bu yıl dünyada geçen sezondan daha fazla fındık beklendiğini vurguladı. Sevinç, "İtalya, Gürcistan, Azerbaycan, ABD... Genel olarak sert kabuklu meyvelerde üretim patlaması olacak" dedi.

'Milli politika oluşturulmalı'

Atakan Akça, rekolte tahminlerinin fiyatta tek etkileyici unsur olmasının Türkiye'nin dünya liderliğine zarar vereceğini kaydetti. Akça, "Biz üretici, sanayici, ihracatçı olarak birlikte hareket edilmesi için çalışıyoruz. Dünyada verim çalışmaları devam ediyor ama kimse bizim aromamızı yakalayamıyor. Zaten bu yüzden bizden vazgeçemiyorlar. Bu nedenle 'fındık milli politikası' oluşturulup birim alanda artan verim, daha iyi kalite, üretici sorunlarının çözümü, ürünün katma değerli ihracatı gibi alanlara eğilinmeli" dedi.
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