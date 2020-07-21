Nadir hastalığı bulunan ve koronaya yakalanan çocukların hepsi iyileşti
|21 Temmuz 2020 08:23
|Yazdır
Milliyet'en Mert İnan'ın haberine göre: Nadir hastalıklara karşı Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli uzmanların başında gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı, Çocuk Romatoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ise Kovid-19'a yakalanan 30 kronik romatizmal hastası çocuğun iyileştiğini belirterek, "Takibimizde olan şu anda aktif kayıtlı 6 binin üzerinde kronik romatizmal hastalığı olan çocuğumuz var ve Kovid-19 döneminde hiç kayıp yaşamadık. 30 dolayında hasta aile içi bulaştan Kovid-19'a yakalandı. Hepsi sağ ve iyileşti. Bir örnek vermek istiyorum; çocuğumuzun babaannesi, anne ve babası, 16 yaşındaki ağabeyi Kovid-19 oldu. Babaanne yoğun bakımda yattı. Anne, baba ve ağabey ise hastalığı ayakta geçirdi. Romatizmal hastalığı olan çocuğumuza hiçbir şey olmadı, hatta pozitifliği bile saptayamadık. Belki de bu hastalığın küçük çocuklarda daha hafif geçmesinin nedeni yetişkinlerden daha sık enfeksiyon geçirmeleri" dedi.
Akraba evliliği
Türkiye'de nadir hastalıkların oluşmasında, genetik geçiş ve akraba evliliklerinin etkisine dikkat çeken Kasapçopur, şu bilgileri paylaştı:
"Çocukluk çağında en çok karşılaşılan ramotolojik hastalıkların başında Jüvenil İdiopatik Artrit (JİA) ve JİA'nın en ağır şekli olan Sistemik Jüvenil İdiopatik Artrit (SJİA) geliyor. Çocukluk çağı romatizmalarının yüzde 50'si erişkin döneme aktarılsa da çocuklar, düzenli egzersiz, takip ve ilaç tedavisiyle normal bir erişkin gibi hayatlarını sürdürebiliyor. Çocukluk çağı romatizmaları içinde en önemlisi özellikle eklemlerde şişliğin ön planda olduğu Juvenil İdiopatik Artrit. Bu grup hastalıklarda eklemlerde şişliklerle birlikte hareket kısıtlılığı, ağrı ve sıcaklık artışı olabiliyor. Hastalığın çok farklı alt grupları var. Sistemik JİA yüksek ateşle karşımıza gelen, yüksek ateşin eşlik ettiği gövdedeki döküntü, kalp zarında sıvı toplanmasıyla birlikte özellikle vücudun tüm büyük ve küçük eklemleri yani parmak eklemleri, diz eklemleri, dirsek eklemleri tutan bir romatizmal hastalık. Tutulma eklemin normaldeki fonksiyonunu yapamaması demek. Bu tür romatizmal hastalıklar tutulmayla birlikte ağrı şişlik, kızarıklık, ısı artışı, hareket kısıtlılığı gibi bir bulguların da olmasıyla anlaşılıyor."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ayasofya Camisi'nin açılışına gelmek isteyenlere otelini ücretsiz açacak
21 Temmuz 2020 10:46
|Havai Fişek patlamasında 30 dikişe aldırış etmeyerek bölgeyi terk etmedi
21 Temmuz 2020 10:31
|En büyük sınavları yalnızlık
21 Temmuz 2020 08:10
|Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı - Haritalı
21 Temmuz 2020 06:30
|Erdoğan'ın koruma müdürünün annesi vefat etti
21 Temmuz 2020 02:19
|İyileşen Kovid hastasından alınan 'plazma'nın yolculuğu
20 Temmuz 2020 23:36
|Belediyedeki kadrosunu bırakıp köyünde hayvancılığa başladı
20 Temmuz 2020 22:49
|Dr. Corut: Önlemlerin kaldırılması rehavete düşürmemeli
20 Temmuz 2020 22:27
|Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor
20 Temmuz 2020 21:43
|Prof. Dr. Tayar: Kurban kesenlerin testten geçirilmesi gerekir
20 Temmuz 2020 19:43