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Nadir hastalığı bulunan ve koronaya yakalanan çocukların hepsi iyileşti

Dünyada 8 bine yakın nadir hastalık türü bulunurken, bu hastalıklar genel nüfusun yüzde 7'sini etkiliyor. Türkiye'de ise yaklaşık 5-6 milyon kişi nadir hastalıklarla baş etmeye çalışırken, hastalıktan en çok çocuklar muzdarip oluyor.
 21 Temmuz 2020 08:23
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Nadir hastalığı bulunan ve koronaya yakalanan çocukların hepsi iyileşti

Milliyet'en Mert İnan'ın haberine göre: Nadir hastalıklara karşı Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli uzmanların başında gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı, Çocuk Romatoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ise Kovid-19'a yakalanan 30 kronik romatizmal hastası çocuğun iyileştiğini belirterek, "Takibimizde olan şu anda aktif kayıtlı 6 binin üzerinde kronik romatizmal hastalığı olan çocuğumuz var ve Kovid-19 döneminde hiç kayıp yaşamadık. 30 dolayında hasta aile içi bulaştan Kovid-19'a yakalandı. Hepsi sağ ve iyileşti. Bir örnek vermek istiyorum; çocuğumuzun babaannesi, anne ve babası, 16 yaşındaki ağabeyi Kovid-19 oldu. Babaanne yoğun bakımda yattı. Anne, baba ve ağabey ise hastalığı ayakta geçirdi. Romatizmal hastalığı olan çocuğumuza hiçbir şey olmadı, hatta pozitifliği bile saptayamadık. Belki de bu hastalığın küçük çocuklarda daha hafif geçmesinin nedeni yetişkinlerden daha sık enfeksiyon geçirmeleri" dedi.

Akraba evliliği

Türkiye'de nadir hastalıkların oluşmasında, genetik geçiş ve akraba evliliklerinin etkisine dikkat çeken Kasapçopur, şu bilgileri paylaştı:

"Çocukluk çağında en çok karşılaşılan ramotolojik hastalıkların başında Jüvenil İdiopatik Artrit (JİA) ve JİA'nın en ağır şekli olan Sistemik Jüvenil İdiopatik Artrit (SJİA) geliyor. Çocukluk çağı romatizmalarının yüzde 50'si erişkin döneme aktarılsa da çocuklar, düzenli egzersiz, takip ve ilaç tedavisiyle normal bir erişkin gibi hayatlarını sürdürebiliyor. Çocukluk çağı romatizmaları içinde en önemlisi özellikle eklemlerde şişliğin ön planda olduğu Juvenil İdiopatik Artrit. Bu grup hastalıklarda eklemlerde şişliklerle birlikte hareket kısıtlılığı, ağrı ve sıcaklık artışı olabiliyor. Hastalığın çok farklı alt grupları var. Sistemik JİA yüksek ateşle karşımıza gelen, yüksek ateşin eşlik ettiği gövdedeki döküntü, kalp zarında sıvı toplanmasıyla birlikte özellikle vücudun tüm büyük ve küçük eklemleri yani parmak eklemleri, diz eklemleri, dirsek eklemleri tutan bir romatizmal hastalık. Tutulma eklemin normaldeki fonksiyonunu yapamaması demek. Bu tür romatizmal hastalıklar tutulmayla birlikte ağrı şişlik, kızarıklık, ısı artışı, hareket kısıtlılığı gibi bir bulguların da olmasıyla anlaşılıyor."
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