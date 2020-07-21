1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM Raportörü 'Berberoğlu' başvurusuna 'hak ihlali' dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu 23 Temmuz günü görüşerek karara bağlayacak
 21 Temmuz 2020 08:43
Yazdır
AYM Raportörü 'Berberoğlu' başvurusuna 'hak ihlali' dedi

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: AYM Raportörünün genel kurulu bağlayıcılığı olmayan raporunda, Berberoğlu'nun bireysel başvurusunun kabulü ve "ihlal" yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

AYM Genel Kurulu gündeminde Berberoğlu'nun başvurusu şu şekilde yer aldı: "Başvuru; dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılama ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir."

Berberoğlu, MİT TIR'ları davasında, 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce onanınca vekilliği düşürülmüştü. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı 138'e düşmüştü.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AYM raportöründen, Enis Berberoğlu'na hak ihlali tespiti
20 Temmuz 2020 17:45		 AYM'den yargıya 'istismar' uyarısı
18 Temmuz 2020 08:56
AYM, yargılamaya katılan hakimin itiraz heyetinde olmasını hak ihlali saydı
17 Temmuz 2020 15:37		 AYM'den infaz yasası kararı
17 Temmuz 2020 15:35
Şikayeti reddeden hakimin, itirazı inceleyen heyette de yer alması ihlal sayıldı
17 Temmuz 2020 11:54		 Melis'e ve annesine sevindirici haber AYM'den geldi
16 Temmuz 2020 20:41
AYM'den AİHM'nin 'ihlal' kararıyla ilgili değerlendirme
14 Temmuz 2020 15:13		 İnfaz yasasının 'şekil yönünden' iptal istemi esastan görüşülecek
09 Temmuz 2020 11:00
Anayasa Mahkemesi 4 Kanunun esastan iptalini görüşecek
09 Temmuz 2020 10:55		 Anayasa Mahkemesi: Kişiler güvenlik soruşturmasının içeriğinden haberdar edilmelidir
08 Temmuz 2020 12:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:46 - Ayasofya Camisi'nin açılışına gelmek isteyenlere otelini ücretsiz açacak10:46 - İBB, 50 kişilik organizasyonda kişi başı 6 bin 400 TL harcadı10:45 - Suça sürüklenen çocuk sayısı 2019'da arttı10:41 - Bayrama sayılı günler kala kiralık araçlar tükendi10:37 - Gram altın rekor tazeledi10:31 - Havai Fişek patlamasında 30 dikişe aldırış etmeyerek bölgeyi terk etmedi
10:27 - Yargıtay: Jandarmaya 'terbiyesizlik yapma' demek hakaret değil10:22 - Eski HDP MYK üyesi PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklandı10:22 - Doktorun, alkollü olduğu gerekçesiyle ilgilenmediği hasta öldü, işte Yargıtay kararı10:20 - Çok sayıda FETÖ ve PKK'lının kaçmasını sağlayan 23 kişiye tutuklama10:14 - Mart 2020 itibariyle kamudaki toplam istihdam sayısı açıklandı10:13 - Pandemi döneminde 2 milyon haneye elektrik desteği
10:11 - Bakan Selçuk: Sağlığımızı önceleyip, okullarımızı açacağız10:09 - Şanlıurfa'da rekor sayıda ev karantinaya alındı10:04 - YÖK'ten kayıt donduran araştırma görevlilerine iki dönem ek süre hakkı!10:04 - Mahkeme, RTÜK'ün Tele1'e verdiği ceza hakkında kararını verdi10:03 - Borsa, güne 120.000 puanın üzerinde başladı
10:00 - İl içine başvuracak öğretmeninin bilmesi gereken hususlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Bankaların bayram kredisi kampanyaları
Kılıçdaroğlu Ayasofya davetini geri çevirdi
Selçuk Üniversitesi bütün makam araçlarını kaldırdı
Erdoğan'ın koruma müdürünün annesi vefat etti
4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin İş Sonu tazminatıyla ilgili çok önemli görüş yazısı
İhraç edilen 26 hakim savcıdan 19'u darbe sürecinden sonra atanmış!
Halde 3.5 lira, restoranda 110 lira!
Ayasofya'nın halısı için seferber oldular
Türk F-35'lerine ABD el koydu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
denizlispor 3
mhp'li cemal enginyurt'un partisinden ihracı 1
damien comolli 1
19.07.2020 beşiktaş vs fenerbahce maçı 3
ankaragücü 5
mehmet topal 1
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik 3
19.07.2020 ç.rizespor vs malatyaspor maçı 6
letgo'da bir şey satamamam 2
yılan burcu 1
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam