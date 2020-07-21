AYM Raportörü 'Berberoğlu' başvurusuna 'hak ihlali' dedi
|21 Temmuz 2020 08:43
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Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: AYM Raportörünün genel kurulu bağlayıcılığı olmayan raporunda, Berberoğlu'nun bireysel başvurusunun kabulü ve "ihlal" yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.
AYM Genel Kurulu gündeminde Berberoğlu'nun başvurusu şu şekilde yer aldı: "Başvuru; dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılama ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir."
Berberoğlu, MİT TIR'ları davasında, 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce onanınca vekilliği düşürülmüştü. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı 138'e düşmüştü.
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