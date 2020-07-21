Selçuk Üniversitesi bütün makam araçlarını kaldırdı
Selçuk Üniversitesi bütün makam araçlarının Rektörlük parkına çekilmesini istedi
|21 Temmuz 2020 08:51
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