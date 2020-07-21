Erdoğan, kabinenin 2 yılını değerlendirecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018'de yeniden seçilmesinin ardından hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yılını bugün düzenlenecek toplantı ile değerlendirecek
|21 Temmuz 2020 09:16
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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Erdoğan'ın 9 Temmuz 2018'de TBMM'de yemin etmesi ile resmen hayata geçti. Yeni sistemin kabinesi de aynı gün açıklandı. İlk yılın sonuna doğru sistemin performansının ölçülmesi ve yeni yönetim modelinin aksayan yönlerinin tespiti için çalışma başlatıldı.
Erdoğan'ın görev yaptığı 2 yıllık süreçte ana gündemi Suriye oluşturdu. Suriye gündemi ile birlikte Doğu Akdeniz ve Libya konusu da Erdoğan'ın masasındaki önemli konu başlıkları oldu. Bu yılın mart ayından bu yana koronavirüs gündemi de Cumhurbaşkanlığı hükümetinin en yoğun mesai harcadığı başlıklardan biri oldu.
Erdoğan, yeni sistemin hayata geçişinin ilk 2 yılını, bugün saat 13.30'da Külliye'de düzenlenecek bir toplantı ile değerlendirecek.
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