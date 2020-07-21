Başkan Gümüşdağ yanıtladı: Medipol Başakşehir satılacak mı?

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satılıp satılmayacağıyla ilgili olarak, 'Geçmişte Çin'den bir teklif geldi ama artık bir hikayemiz var'' dedi.

TRT Spor'a konuk olan kulübün satılmasının gündemde olup olmadığıyla ilgili soruya Gümüşdağ, "Başakşehir ilçesinin, İstanbul'un bir takımı. Biz bu kulübü büyütecek bir partnerle olabiliriz ama şu anda böyle bir şey yok" diye yanıt verdi.

Gümüşdağ, "Geçmişte Çin'den bir teklif geldi ama biz erken olduğunu düşündük, şimdi bir hikayemiz var. Kulübümüzün ve Türk futbolunun geleceği için her şeyi yaparız. Başakşehir 6 yıldır ilk 4'ün dışına çıkmadı, UEFA gelirleri var, oyuncu satışları var. Biz bir anonim şirketiz, her şeyimiz açık ve net" diye konuştu.