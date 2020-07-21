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Tiyatro oyuncusu Enes Özkan saunaya girip çıktı öldü
ORDU'da, gittiği masaj salonunun saunasında fenalaşan tiyatrocu Enes Özkan (30), yaşamını yitirdi. Özkan'ın kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.
|21 Temmuz 2020 09:27
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Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda meydana geldi. Saunaya giren tiyatrocu Özkan, odadan çıktıktan sonra bir anda fenalaşarak bayıldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kendisinin kurduğu Alkışhane adlı tiyatro grubu olan Özkan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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