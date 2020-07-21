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İhraç edilen 26 hakim savcıdan 19'u darbe sürecinden sonra atanmış!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından FETÖ iddiasıyla görevden uzaklaştırılan 26 hakim ve savcının büyük çoğunluğunun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından mesleğe kabul edilerek atandığı ortaya çıktı.
 21 Temmuz 2020 09:30
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İhraç edilen 26 hakim savcıdan 19'u darbe sürecinden sonra atanmış!

HSK 2. Dairesi, FETÖ ile iltisak ve irtibatları bulunduğu gerekçesiyle 26 hakim ve Cumhuriyet savcısını 10 Temmuz 2020'de görevden uzaklaştırdı. FETÖ irtibatı konusunda ise "çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, mahrem imamlara ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları" gerekçe yapıldı.

Açığa alınan 26 hakim ve savcıdan 19'unun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından göreve başladığını ortaya çıktı

7'Sİ AYNI KURADAN

En fazla açığa alınma, 26 Mayıs 2017'de mesleğe kabul edilenler yargı mensupları arasından çıktı. Burhaniye Hakimi A.K., Muş Savcısı M.E.B., Midyat Hakimi K.Y.T, Çüngüş Savcısı R.Ç., Bingöl Savcısı H.Ç, Şırnak Savcısı E.Ç., Tarsus Hakimi M.Ç. bu tarihte yapılan kurayla mesleğe başladı. Savcı İ.H.E, 30 Eylül 2017'de atandı.

5 KİŞİ 2018'DE

İvrindi Hakimi S.N.Ç, Kuşadası Savcısı R.Ç., Yenişehir Hakimi M.M.K., Gölbaşı Savcısı S.Y 16 Ekim 2018'de göreve başladı. Ordu Hakimi S.B. 12 Kasım 2018'da, Yalvaç Savcısı T.T. 7 Eylül 2019'da mesleğe adım attı.

DARBEDEN HEMEN SONRA

Danıştay Tetkik Hakimi Ç.K.G. 12 Ekim 2016, Gaziantep Savcısı M.C.G. 8 Kasım 2016'da, İzmir İdare Mahkemesi üyesi C.Y. 19 Ağustos 2016'da atandı. Savcı N.O. ve savcı G.K'nin, 26 Haziran 2016'da yapılan kura töreniyle görev yerleri belirlendi. Her iki isim, darbe girişiminden sonra 2 Ağustos 2016'da görevlerine başladı.

Alican Uludağ
Cumhuriyet
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